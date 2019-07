Sin duda una de las renuncias que más dolerá al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador es la de Carlos Urzúa Macías, pues era de los funcionarios más cercanos y una pieza clave en la administración pública federal.

La carta-renuncia del ahora ex secretario de Hacienda federal tiene mucho mensaje y es preocupante para algunos sectores de la sociedad: "Discrepancias en materia económica hubo muchas. Algunas de ellas porque en esta administración se han tomado decisiones de política pública sin el suficiente sustento", cita una de las frases.

Hay que recordar que han renunciado al menos once funcionarios, entre ellos, tres más de primer nivel: Josefa González Blanco, de Semarnat; Germán Martínez, del IMSS, y Tonatiuh Guillén López, del Instituto Nacional de Migración, quien se fue cuando se presentaba la crisis por la llegada de indocumentados.

La renuncia del secretario de Hacienda movió y sacudió los mercados y al País, pero hubo un respiro después de que el Ejecutivo federal nombró a Arturo Herrera González como nuevo titular de la oficina encargada de manejar el presupuesto. Fue secretario de Finanzas cuando el Presidente era Jefe de Gobierno.

Cuando menos hasta ayer a mediodía no había explicación a las denuncias del ahora ex funcionario: "Me resultó inaceptable la imposición de funcionarios que no tienen conocimiento de la Hacienda Pública. Esto fue motivado por personajes influyentes del actual Gobierno con un patente conflicto de interés".

Para la senadora sonorense Lilly Téllez, quien publicó un mensaje a través de su cuenta de Twitter, son preocupantes las razones que señala Urzúa para dejar el cargo; en estas preocupaciones coincide Gustavo de Hoyos, presidente nacional de Coparmex, quien exigió certidumbre y Estado de Derecho.



----------------

A partir de este día arranca oficialmente la Guardia Nacional en Sonora, aunque ya tiene presencia en algunos municipios, como Nogales y Guaymas.

Se habla de que habrá un evento donde se presentará a los responsables de las regiones donde operará la nueva corporación creada por el Gobierno federal en sustitución de la Policía Federal.

Se informó que el general Édgar Segura Ruiz será el encargado de la región Noroeste, que contemplará los estados de Baja California, Baja California Sur y Sonora.

Por ejemplo, la región Sur con cabecera en Cajeme, que abarcará los municipios de Guaymas, Empalme y Navojoa, será coordinada por el capitán de fragata Miguel Ángel Rivas; en la región Norte estará el capitán Jorge Osorio.

La Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz se reunirá este día para detallar estrategias y definir cómo se coordinarán los operativos en los que participen los tres niveles de Gobierno.

----------------



Y hablando de renuncias, pero ahora en la Fiscalía General de la República, antes PGR, resulta que ayer se fue el jefe de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro, Gualberto Ramírez Gutiérrez, quien por cierto estaba en el cargo desde el Gobierno de Felipe Calderón.

En esta ocasión no hubo una explicación de parte del funcionario como la hubo con el ahora ex secretario de Hacienda, Carlos Urzúa; tampoco se informó oficialmente por parte de la dependencia.

A Ramírez Gutiérrez, entre otras, le tocó participar en la investigación sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, caso que cumplirá cinco años en 2019.