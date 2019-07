Los temas de seguridad y la renovación de los comisionados integrantes del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del Estado de Sonora (Istai) estarán este día en el Congreso del Estado.

Y es que el secretario de Seguridad Pública del Estado, David Anaya Cooley, y el secretario de Gobierno, Miguel Ernesto Pompa Corella, fueron citados por los diputados locales para que estén presentes en la sesión extraordinaria que habrá de celebrarse a las 11:00 horas.

Anaya Cooley será cuestionado por los recientes hechos violentos en Ciudad Obregón, región Guaymas-Empalme y Hermosillo; en el primero de ellos tan solamente en junio la cifra de homicidios dolosos superó los 60, considerado el mes más violento.

La gota que derramó el vaso fue lo que ocurrió a dos niños el pasado jueves, uno de ellos murió junto con su padre en un ataque armado; el otro, una bebé, se encuentra fuera de peligro.

La región de Guaymas-Empalme fue otra vez noticia el pasado sábado, cuando un grupo de sicarios atacó a policías en una gasolinera.

En el caso del secretario de Gobierno, Pompa Corella, deberá de explicar que ha pasado con la convocatoria para elegir a los integrantes del Istai.

El pasado 12 de diciembre de 2018 se venció el plazo para renovar a los integrantes del órgano garante y el Congreso se ha pronunciado al respecto a través de diversos exhortos y posicionamientos dirigidos al Gobierno del Estado.

Polémicas las declaraciones del fiscal general de México, Alejandro Gertz Manero, durante el inicio de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, cuando habla sobre las tareas que corresponden a las fiscalías.

Afirma que la seguridad pública y la prevención del delito no son responsabilidad de las procuradurías del País, sino de otras instancias, llámense policías municipales o estatales preventivas.

Gertz Manero, quien durante el Gobierno de Vicente Fox fue el primer titular de la recién creada Secretaría de Seguridad Pública, recordó que la labor ministerial se circunscribe a investigar denuncias y participar en procesos.

Prácticamente afirmó que no se han entendido las labores del Ministerio Público y se tiene que repetir hasta que se entienda, pues no tiene funciones de prevención del delito ni de seguridad pública, sino de recepción de denuncias o querellas, trámite de ellas y judicialización.

Esta delimitación de facultades no significa que no se tenga una relación cordial con otras áreas, pero no se puede hacer el trabajo de otros ni invadir otras funciones.

Anoche debió cerrar la convocatoria que lanzó la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción para elegir a un integrante de dicho comité, que permanecerá en ese cargo un periodo de cinco años, es decir, hasta el 2024.

Este día la Comisión de Selección se reunirá para establecer, entre otros puntos, la aprobación y publicación de la lista de aspirantes registrados y el nombre de los que cumplieron requisitos documentales, así como el calendario de entrevistas y la metodología de evaluación.

Por lo pronto, las entrevistas personales de quienes aparezcan en las listas se realizarán en la Sala de Comisiones del Congreso del Estado los días 7 y 8 de julio, a partir de las 09:00 horas.