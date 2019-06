Aunque no hay una cifra exacta, el Gobierno mexicano espera recibir alrededor de 14 mil migrantes devueltos de Estados Unidos en los próximos seis meses por la frontera Norte del País, mientras que en la parte Sur el panorama se complica en los albergues.

El tema migratorio fue parte importante en la cumbre presidencial del G20 realizada en Osaka, Japón, donde se analizó el gran movimiento de personas alrededor del mundo y acordaron abordarlo como un asunto global por su impacto social, económico, político y humanitario.

El presidente Andrés Manuel López Obrador fue el único mandatario del G20 que no asistió y se disculpó vía carta con los representantes, y en su lugar asistieron los titulares de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y de Hacienda, Carlos Urzúa.

Quien aprovechó el encuentro fue Ebrard, que tuiteó fotos con los líderes del mundo como el efusivo saludo con Donald Trump, que generó controversia en las redes sociales. También su acercamiento con el presidente de China, Xi Jinping, con el aviso de que estará mañana en Beijing para reuniones diplomáticas; y además su charla con el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, entre otros.

No sólo llamó la atención la exposición internacional de Ebrard, sino también la de su esposa, la hondureña Rosalinda Bueso, quien participó en la agenda y en la foto tradicional del club de las primeras damas, y del primer caballero, como algunos lo llamaron, porque en esa imagen posó Phillip May, esposo de la primer ministra de Reino Unido, Theresa May.

La alcaldesa Célida López inició en la colonia Cuauhtémoc el programa “Juntos bacheamos Hermosillo”, que se presentó como una alternativa en el corto plazo en el que la comunidad podrá participar para realizar los trabajos tanto de limpieza como aplicación de material llamado carpeta fría, el cual tiene como principal ventaja la temperatura, con lo que, dicen, puede ser manejada sin riesgos a diferencia de la carpeta caliente.

Coordinado por Cidue, se planteó que ese programa se realice todo el 2019 para llegar a 200 colonias en Hermosillo y se puede solicitar por los ciudadanos en la línea 072 o en Bienestar Social, y de ahí se revisarán las calles para determinar si cumplen con las especificaciones requeridas.

Si se determina que los trabajos pueden hacerse en la vialidad, se agenda al equipo de cuadrillas de bacheo manual para proveer y colocar el material.

Para la administración que encabeza la alcaldesa esa acción es una propuesta de solución con participación ciudadana y que en este caso, aplica para el rescate de las vialidades en la ciudad.

Los policías tendrán un nuevo formato de Informe Policial Homologado, que acaba de ser aprobado y que, según indican las autoridades, hará más fácil y ágil el llenado de casos.

El IPH ha tenido varios cambios pues la primera versión resultó complicada y para los agentes dificultó la labor policial, por lo que en una modificación anterior, en 2017, ya le habían recortado preguntas pues los policías duraban horas en llenarlo o mejor evitaban acudir a un hecho para no tener que levantar el informe.

La nueva versión, revisada por policías y expertos, se supone que facilitará el trabajo de las corporaciones, la coordinación con las fiscalías y contribuirá a combatir la impunidad. Habrá que esperar la respuesta de los agentes que tendrán que aplicarlo.