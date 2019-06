Agosto de 2018, noviembre de 2018, abril o mayo de 2019 y junio de 2019 más las fechas que se acumulen, así han sido los plazos presidenciales para concluir la modernización de la Cuatro Carriles.

El presidente Andrés Manuel López Obrador al reconocer que no se había cumplido con el compromiso hecho en febrero de que en abril o mayo pasado terminaría la obra, dijo ayer que hoy un informe de los avances y si se podrá o no cumplir con el compromiso hecho por el titular de la SCT, Javier Jiménez Espriú, de que la obra terminaría en este mes.

Para los sonorenses es claro que no alcanzan 10 días para terminar el trabajo que falta en la Cuatro Carriles, pues desde Estación Don a Nogales, en los cuerpos Norte y Sur, aún hay muchas desviaciones, puentes en proceso y carretera por acabar.

Los usuarios de la carretera federal número 15 esperan con ansias que esta vía quede completamente modernizada y sea de concreto hidráulico como les fue prometida desde el sexenio pasado porque es notoria la seguridad que ofrecen los tramos que ya quedaron terminados.

Frente a la crisis que se ha abierto en el PRI nacional, la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano está entre la espada y la pared porque tras la renuncia de José Narro, su candidato a la dirigencia tricolor, tendrá que decidir con quién va ahora.

Hasta anoche Claudia Pavlovich no externaba su posicionamiento ante esta fractura generada entre quienes ven irregularidades en el proceso de elección de la dirigencia priista y los que apoyan al gobernador de Campeche con licencia Rafael Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, de quien se dice hay dados cargados para hacerlo ganar.

A la dimisión de Narro y su denuncia de que “son groseros los indicios de intervención del Gobierno federal”, le siguió la postura del ex gobernador Manlio Fabio Beltrones que lamentó la renuncia y anunció que no acudirá a votar por el “padrón irregular” que existe, más tarde la ex legisladora federal Beatriz Pagés también renunció porque dijo que “es inaceptable que se haya decidido entregar el partido a López Obrador”.

Claudia Pavlovich al ser partidaria abierta de Narro fue la única de los doce gobernantes priistas que no asistió en mayo pasado al cónclave entre “Alito” Moreno Cárdenas y los mandatarios de Colima, Coahuila, Sinaloa, Tlaxcala, San Luis Potosí, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca, Zacatecas y el anfitrión Alfredo del Mazo, de Edomex. En esa reunión en Toluca, para muchos, ya se había inclinado la balanza.

La resistencias de priistas con el campechano es la cercanía que tiene con el presidente Andrés Manuel López Obrador y temen que el PRI se convierta en un satélite de Morena o del mismo Gobierno federal.

Primero fue el Norte el que tuvo fallas en el servicio del agua y ayer fue el Sur, donde los vecinos estallaron de coraje y salieron a las calles para ser escuchados y bloquearon el bulevar Manuel J. Clouthier y Xólotl.

Ahí acudió la alcaldesa Célida López Cárdenas a hablar con los vecinos que se quejaban de los problemas con el abasto del líquido y les explicó que se debía al mantenimiento que se hace en el acueducto Independencia e hizo el compromiso de resolver en siete días el problema con el servicio a ese sector que, según dijeron los manifestantes, nunca habían sufrido por la falta del agua.

Con los anuncios hechos, se supone que la semana próxima el problema se habrá controlado en ambos sectores.