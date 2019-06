Frente a la crisis de agua que enfrentan los habitantes del Norte de Hermosillo está el proyecto del acuaférico, que se plantea construir con la participación de recursos de la iniciativa privada.

Hasta el momento se trabaja en el proyecto y, de acuerdo a la alcaldesa Célida López Cárdenas, se busca que se comience a construir este año por lo que sus resultados se verían en el verano próximo.

Esta nueva obra hidráulica que contempla el Municipio se planea hacer por un monto de alrededor de 250 millones de pesos con deuda contraída con el sector privado 100% y pagadera en este trienio y con recursos propios, al menos ésa es la apuesta de la presidenta municipal.

Por lo pronto, el problema de desabasto y baja presión que tienen en al menos 35 colonias del Norte resulta desesperante para la gente, pero esperan que se resuelva en esta semana como lo ha informado la directora de Agua de Hermosillo, María Victoria Olavarrieta.

El tema del agua vuelve a ser un asunto de impacto no sólo local sino estatal porque se requiere ver el abasto de la capital sonorense como un tema de largo plazo ya que además de ser un servicio de primera necesidad para la población, es un factor determinante para el desarrollo económico.

Por lo pronto, lo que se sabe es que los permisos para nuevos desarrollos inmobiliarios o productivos en Hermosillo sólo se aprueban si traen el respaldo de que el proyecto cuenta con los derechos de agua.

La grilla está intensa alrededor de la sonorense Ana Gabriela Guevara pues su nombre fue tema en la mañanera del presidente AMLO, quien dijo que se harán auditorías en la Conade y sobre si estaba encampañada, la defendió y dijo que se trata de “politiquería”.

La ex velocista nogalense y titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) de inmediato respondió a la posibilidad de que se revisen los recursos del fideicomiso del Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento, pues dice que es transparente y no tiene nada que esconder. Para ella, el fondo de todo el problema está en los cambios que ha hecho en el personal, lo que a muchos no les han gustado.

Un medio de comunicación y en redes sociales han señalado una supuesta malversación de fondos en los recursos que reciben los deportistas de alto rendimiento y también que está en plan de precampaña con miras al 2021 en Sonora.

En la conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador se mostró escéptico respecto al cuestionamiento de una reportera sobre que Ana Gabriela Guevara estuviera en campaña en Sonora, pero no dejó ir el tema y todavía remató que eso le parecía “bastante exagerado”.

Ya hay temas que le interesa al Gobierno federal poner en la agenda legislativa del Congreso de la Unión y como adelanto están varias propuestas que podrían generar un fuerte debate.

Entre los temas están las reformas para la consulta popular y la revocación de mandato, la Ley de Fomento a la Confianza Ciudadana, la minuta sobre la Ley Federal de Austeridad Republicana; la ley reglamentaria sobre Extinción de Dominio.

También están la reforma constitucional en materia de cuidados paliativos multidisciplinarios ante enfermedades en situación terminal, la 3 de 3 sobre las declaraciones patrimonial, fiscal y de conflicto de interés de funcionarios públicos, el teletrabajo entre otros que pondrán en actividad a los legisladores.