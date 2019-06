El dinero de apoyo y el mecanismo para la atención de los migrantes son parte de los puntos que los gobernadores fronterizos tratarán en la reunión de hoy del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón.

Este encuentro se realizará en la CDMX ante la preocupación que ha generado en las autoridades estatales de la frontera Norte de México el retorno de migrantes de Estados Unidos, y se supone que el canciller dará los detalles de lo que se necesita para cumplir con el plan migratorio.

Y seguramente habrá muchos temas porque ayer, como estaba pactado, el Gobierno estadounidense inició con el envío de los primeros migrantes centroamericanos a México y el primer punto receptor es Ciudad Juárez, lo que genera incertidumbre en las ciudades fronterizas mexicanas.

De entrada, Ebrard ayer reiteró que una parte central en ese plan es que todo migrante que busque atravesar México para llegar a otro se tendrá que registrar, y esto ha desatado la polémica entre los mismos morenistas que tienen otra visión del fenómeno migratorio.

Una situación crítica enfrentan más de 20 mil usuarios de 30 colonias del Norte de la ciudad porque aunado a la onda de calor que golpea a Hermosillo con un calor de más de 47 grados centígrados enfrentan problemas con el servicio de agua.

Ése es uno de los más urgentes retos que tiene la directora de Agua de Hermosillo, María Victoria Olavarrieta Carmona, que ayer, después de las quejas de familias que padecen la falta constante del líquido, explicó que se trataba de una baja de presión ocasionada por el aumento de las temperaturas y el incremento en el consumo.

Los residentes del Norte de Hermosillo creían que había tandeos porque llevan cerca de tres semanas con partes del día en las que no tienen agua, y otros ciudadanos aseguran que hasta tres días se han quedado sin el servicio.

Por eso, hay mucha atención al compromiso que hizo la funcionaria de resolver esta situación lo antes posible ya que esta falla se presenta cuando apenas inicia la temporada de calor extremo en la ciudad y que se extiende a julio y agosto, a veces incluso hasta septiembre.

El abasto de agua junto con la Seguridad Pública son dos de los temas más sensibles para los hermosillenses y que se convierten en un asunto prioritario para su atención.

La pelea por la dirigencia priista se enciende con la separación del cargo de Alejandro Moreno Cárdenas como gobernador de Campeche para iniciar con su campaña interna mientras que el aspirante José Narro acusa que hay dados cargados para favorecer al campechano “Alito”.

El PRI acaba de lanzar la convocatoria para renovar la presidencia que ocupa Claudia Ruiz Massieu y a través del voto directo de la militancia se elegirá a la nueva directiva del periodo 2019-2023.

Los aspirantes podrán registrar sus fórmulas la semana próxima, el 22 de junio, cuando se conocerá si se deciden dar la batalla José Narro, ex secretario de Salud y ex rector de la UNAM; Ivonne Ortega, ex gobernadora de Yucatán; y Ulises Ruiz, ex gobernador de Oaxaca, quienes ayer impugnaron el padrón de militantes tricolor por presuntas irregularidades.

Este proceso interno pondrá a prueba la capacidad de recuperación de los priistas y el liderazgo que elegirán el domingo 11 de agosto, cuando los militantes vayan a la urna para elegir a su nuevo presidente que rendirá protesta el 18 de agosto próximo.