Aunque la administración municipal va con todo para revocar el contrato de alumbrado público de Hermosillo con la comisión especial de regidores creada ayer en el Cabildo, hay ediles que advirtieron la preocupación del impacto financiero de esa decisión.

En la sesión extraordinaria de Cabildo realizada ayer, la presidenta municipal, Célida López Cárdenas, reiteró que el contrato de concesión con la firma Con Luz Hermosillo es abusivo y coloca en una situación crítica a las finanzas de la ciudad.

Con 20 votos a favor se aprobó la comisión especial que tendrá la tarea de analizar el procedimiento legal para que el Ayuntamiento revoque la concesión de alumbrado pública que otorgó en la pasada administración encabezada por Manuel Ignacio “Maloro” Acosta.

La propuesta no tuvo votos en contra, pero sí cuatro abstenciones de regidores priistas que señalaron no tener la información completa para tomar una decisión, principalmente porque no conocían las consecuencias económicas en la deuda municipal.

Para este proceso se nombran apoderados legales que representarán al Municipio en todos los asuntos y litigios relacionados con la concesión; la alcaldesa también expuso que el proceso para la revocación podría durar de uno a tres meses, tiempo en el que buscarán reunir evidencias que demuestren las presuntas irregularidades y faltas de la concesionaria.

Ahora falta conocer la posición del consorcio y el impacto que tendría porque ya habían señalado, meses atrás, que de revocarse el contrato, el Ayuntamiento debería pagar el monto de la inversión, que ronda los mil millones de pesos.

Ante la desesperación de los usuarios del transporte público que ya quieren ver mejores resultados en el servicio, las autoridades estatales tienen confianza en que para septiembre próximo la mejora sea notoria.

Al menos eso es lo que señala el director del Transporte en Sonora, Carlos Morales Buelna, quien asegura que las empresas operadoras Movilidad Integral de Hermosillo y Administración Corporativa de Hermosillo tienen un 30% en los compromisos cumplidos.

El 29 de abril pasado las dos compañías iniciaron la operación del transporte urbano de Hermosillo con la expectativa de que se resolvieran los problemas en la calidad en el servicio, sin embargo para la gente, aún faltan más avances porque los tiempos de espera son aún de 50 minutos, según lo reportado por el presidente de la Unión de Usuarios, Ignacio Peinado Luna.

El titular de Transporte ya había explicado que la mejora del servicio iba a hacer gradual, por eso creen que con el 30% de avance actual y con la incorporación de nuevas unidades se conseguirán resultados visibles en los próximos tres meses.

Tensión e incertidumbre hay el ambiente político y comercial entre México y Estados Unidos toda vez que no se ha conseguido un acuerdo sobre los aranceles del 5% que está previsto que se aplicarán el lunes próximo.

La última actualización de las negociaciones en la Casa Blanca la hizo la tarde de ayer el presidente Donald Trump quien dijo que continuarán con las conversaciones, las cuales han avanzado pero, dijo, “pero ni de cerca es lo suficiente”.

El equipo mexicano encabezado por el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, intenta detener la aplicación de los aranceles que se pretende aplicar a todos los productos mexicanos, sin embargo la presión del mandatario estadounidense es fuerte respecto a las exigencias a México respecto a la contención de migrantes.