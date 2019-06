Junto con el dolor que hay por los tres asesinatos de mujeres, dos perfilados como feminicidios, el de la pequeña Itzel y la estudiante Ámbar, así como por la agresión brutal contra una mujer en Navojoa, se alzan las voces de exigencia de justicia.

La sociedad sonorense continúa conmovida por estas lamentables muertes de una niña de sólo 7 años en San Luis Río Colorado, la joven estudiante destacada de Santa Ana y una mujer que hasta ayer no había sido identificada, todos reportados durante el jueves, además del atentado contra una mujer de Navojoa.

La fiscal general de Justicia en el Estado, Claudia Indira Córdova Contreras, dio a conocer ayer que hay diversas líneas de investigación abiertas en estos cuatro casos y hasta el momento hay dos hombres detenidos para ser investigados, uno por el caso de la niña Itzel y el otro por golpear de forma artera a una mujer en un comercio de Navojoa.

Con este escenario, diversas voces de activistas, políticas y ciudadanas se pronuncian porque que se active la alerta de género, sin embargo la titular de la FGJE considera que el combate a este tipo de violencia no tiene que ver con que si se activa o no esta alerta, sino con el compromiso y la convicción de la autoridad para no tolerar dicho delito.

Ante estos hechos, organizaciones como el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, capítulo Sonora, que tiene como integrante activa a Silvia Núñez Esquer, realizarán hoy, a las 17:00 horas, una marcha que partirá de las escalinatas del Museo y Biblioteca de la Unison para exigir justicia por estos casos que han impactado en Sonora y México.

**

En la atención al grave fenómeno de la violencia que enfrentan las mujeres entra también la sociedad y los diversos sectores que la componen, así como también los gobiernos municipales, situación que señaló ayer la fiscal Claudia Indira Contreras Córdova.

Y es que para la titular de la FJGE esta situación requiere de hacer un frente común, de la colaboración de todos, incluidos los municipios porque tienen la responsabilidad en la parte preventiva.

Así que será importante conocer en qué forma los presidentes municipales y comisarios de Seguridad Pública, principalmente las autoridades de las ciudades donde más casos se registran, actuarán ante este panorama tan complejo, si habrá un reforzamiento de su estrategia de prevención o si continuarán con las mismas acciones dado los hechos que se vivieron ahora en Hermosillo, San Luis Río Colorado y Navojoa.

**

La destacada trayectoria del médico e investigador sonorense, Ranulfo Romo Trujillo, llevó a la Unison a entregar el Doctor Honoris Causa en una ceremonia realizada ayer encabezada por el rector Enrique Velázquez Contreras.

Originario de Guadalupe de Ures, el académico y reconocido especialista en Neurofisiología ve a la Universidad de Sonora como su primera alma máter ya que ahí estudió la preparatoria, además de que ha sido miembro de la Junta Universitaria, por lo que él mismo expresa sentirse unido a esta casa de estudios.

El doctor Ranulfo Romo ha estudiado en las más prestigiadas instituciones de Estados Unidos y Europa, hace dos años recibió el Doctor Honoris Causa de la UNAM, y él mismo comparte que esta nueva distinción que obtuvo por parte de la Unison lo llena de orgullo, lo que se observó ayer en el emotivo acto.