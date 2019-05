Ante la conmemoración de los 10 años de la tragedia en la guardería ABC, el 5 de junio próximo, ya hay acciones que se impulsan desde las autoridades, así como las organizaciones de padres de niños fallecidos y lesionados.

Del lado del Gobierno estatal, la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano dio a conocer ayer la solicitud especial que hace a la administración de AMLO para la operación de un hospital que atienda a personas quemadas en Sonora.

Tras el incendio en la guardería murieron 49 menores y hubo alrededor de 70 niños que quedaron con lesiones y secuelas que han exigido una atención especializada, por lo que se ve necesario contar con infraestructura hospitalaria para estos casos.

De acuerdo a expertos en salud, al País le hacen falta suficientes hospitales y especialistas para atender a personas con quemaduras de gravedad como quedó en evidencia con el caso de ABC y más recientemente con lo ocurrido en Tlahuelilpan, Hidalgo.

Sin duda, los padres de los niños lesionados por los hechos registrados en la guardería ABC serán los más atentos a la respuesta que se dé a la solicitud del Gobierno de Sonora, ahora que se preparan para recordar con misas y una marcha a las víctimas.

Ése es uno de los motivos por los que la Gobernadora explica que hace la petición al presidente Andrés Manuel López Obrador ante los hechos ocurridos el 5 de junio de 2009.

Con la Gobernadora estuvo ayer David Eduardo León Romero, coordinador nacional de Protección Civil, en la instalación del Consejo Estatal de Protección Civil que preside Pavlovich Arellano y coordina el titular de la Unidad Estatal de PC, Alberto Flores Chong.

León Romero hizo un reconocimiento al trabajo que han desarrollado todos los cuerpos de emergencia de la entidad en acciones de protección civil.

En Cajeme estará hoy el ex gobernador de Sonora, Manlio Fabio Beltrones Rivera, quien llega a esas tierras principalmente por motivos personales y además, durante el día, atenderá una agenda de reuniones privadas.

El político sonorense estará en Ciudad Obregón para recordar a su madre Beatriz Beltrones Rivera, por su cumpleaños y a quien en su memoria dedicó la Fundación Beatriz Beltrones enfocada en la detección oportuna del cáncer en la mujer.

En los últimos meses, Manlio Fabio Beltrones Rivera como ex dirigente nacional del tricolor y al ser parte de los liderazgos priistas, ha estado trabajando en el fortalecimiento del PRI, partido que se prepara para la renovación en los próximos meses de su presidencia que actualmente ocupa Claudia Ruiz Massieu.

Que no se tapará a nadie en cuestión de corrupción y que no habrá impunidad es lo que asegura el presidente Andrés Manuel López Obrador en el caso del ex director de Pemex, Emilio Lozoya y el propietario de Altos Hornos de México, Alonso Ancira.

En medio del proceso legal que está en curso con la detención de Ancira en España, donde está en prisión, y la orden de aprehensión contra Lozoya, el tabasqueño reitera que no hay persecución ni venganzas porque las investigaciones iniciaron en la administración pasada.

Lo que sí se empezó a advertir ayer es que las órdenes de aprehensión son en “light” porque están por el delito de lavado de dinero, que no requeriría prisión.