Los diputados locales ya tienen en sus manos la iniciativa de ley para crear la Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado la cual fue turnada a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

Sonora está entre los estados donde aún no se había concretado este organismo dedicado a conjuntar los esfuerzos para la vinculación, operación, gestión, evaluación y seguimiento de las acciones entre las instancias que tienen responsabilidad en la búsqueda, localización e identificación de personas.

La propuesta enviada por la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano al Congreso del Estado para armonizar esta ley estatal con la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, publicada en 2017.

En la entidad se estima que hay al menos mil personas desaparecidas, de acuerdo a información que ha dado a conocer el colectivo Guerreras Buscadoras de Sonora, que se han dedicado a recorrer parte del territorio estatal para buscar a sus familiares “vivos o muertos”.

Así como en Hermosillo, Cajeme, Guaymas, Nogales y Caborca hay mujeres buscadoras en varios estados del País, donde se cree que hay más de 40 mil personas

desaparecidas.

Hoy arrancan las Fiestas del Pitic en el Centro Histórico de Hermosillo porque desde el sábado pasado iniciaron presentaciones culturales y artísticas en comunidades y colonias del Municipio.

A partir de hoy y hasta el domingo próximo se realizarán las presentaciones de alrededor de 300 artistas locales, nacionales e internacionales en los escenarios del Callejón Velasco, el Parque La Ruina y la Plaza Alonso Vidal, así como otros puntos.

Con estas fiestas se celebra la fundación de Hermosillo y no sólo han logrado sobrevivir sino que se han fortalecido y este 2019 serán 17 años de realizarse de manera continua a través de administraciones municipales panistas, priistas y hoy morenistas.

Hoy estarán Los Claxons y Jenny and the Mexicats, y en los próximos días se contará con el pianista Chucho Valdés, La Maldita Vecindad y los Hijos del Quinto Patio, Paloma Ledgard, Lily Vázquez acompañadas de la Orquesta Filarmónica de Sonora, Alejandro de Miguel y los Cachá, Gustavo Quiles Cuba-México, Juan Solo para cerrar el domingo con Los Ángeles Azules y Susana Harp.

Será la primera edición de las Fiestas del Pitic en el Gobierno de la alcaldesa Célida López Cárdenas, por lo que hay muchas expectativas de la organización, la seguridad y la calidad del evento que, de entrada, cuenta con un elenco de importancia en diferentes géneros.

En medio de la controversia que aún hay por la renuncia de Germán Martínez Cázares a la dirección general del IMSS llega como relevo Zoé Robledo, quien reconoce que hay mucho trabajo por hacer, pero que habrá rumbo.

Robledo dejó la subsecretaría de la Secretaría de Gobernación ayer después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunciara su nueva responsabilidad al frente del Seguro Social durante la conferencia matutina.

Para el director entrante, el Plan Nacional de Desarrollo será una nueva oportunidad para trazar el rumbo de esta institución y por ello adelanta que habrá una reforma de seguridad social.

El IMSS representa un gran desafío no sólo para el nuevo titular sino para todo el Gobierno federal porque hay grandes problemas financieros, de atención médica a los derechohabientes y en general se exigen muchas mejoras al servicio.