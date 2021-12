Los ojos del visionario magnate Elon Musk están en la sierra de Sonora pues se sabe que hace unas semanas estuvo en Bacanora en un recorrido para ver el depósito de litio y explorar la construcción de una planta de vehículos Tesla.

El director de Tesla Motors y SpaceX supo de la riqueza sonorense en litio, componente básico para las baterías recargables de los vehículos eléctricos y no dudó en conocer de cerca ese yacimiento que se ha hecho famoso a nivel mundial.

Los pobladores cuentan que paseó por el pueblo y hasta probó las quesadillas del lugar pues ha dicho: “prefiero comer comida sabrosa y vivir una vida más corta”, por lo que no imaginaron que fuera una de las personas más ricas del mundo.

Según se ha informado, Tesla firmó un convenio en noviembre pasado con la firma Ganfeng Lithium, que es la mayor productora de litio en el mundo para abastecerse de 2022 a 2025. Esa empresa china es la que también está presente en el yacimiento de Bacanora.

Lo que ha trascendido es que en Bacanora se planea instalar una planta de vehículos eléctricos de gran escala porque el litio está ahí con lo que iniciaría el despegue de esa región de Sonora y conociendo al poderoso empresario, este proyecto no será a tres años sino en cuestión de meses. Así que ahora sí, literalmente, hay que “ponerse las pilas” para aprovechar este “boom” que se avecina.

Todo hace indicar que la única solución viable a los problemas de agua de Hermosillo, la polémica operación del acueducto Independencia y los conflictos con el pueblo yaqui terminarán con una desalinizadora en Bahía Kino.

Pero no se trata de una plantita para un millón de habitantes, según se conoció, sino que en el paquete de proyectos 2022 resalta como un megaproyecto en el que estarán involucrados los vecinos de Arizona, Nuevo México y California para hacer la desaladora más grande del mundo.

Así que mientras de allá llegan los dólares para esta multimillonaria inversión con tecnología israelí, Sonora pagará con agua unos 100 años y estarán supervisados por ambientalistas para que no dejen seco Bahía Kino.

Después de meses de desencuentros, el presidente AMLO y el presidente del INE, el consejero Lorenzo Córdova, fumaron la pipa de la paz y se comprometieron a no tener más discusiones.

Ha sido conocida la confrontación entre ambos personajes desde si el tabasqueño debía o no hablar de temas electorales en la mañanera, la consulta para enjuiciar a los ex presidentes de México hasta lo más reciente si va o no va la consulta para la revocación de mandato.

Y es que el Presidente ha hecho duras críticas al INE señalándolos de que no son auténticos demócratas, mientras que el consejero Lorenzo Córdova también da respuesta a los cuestionamientos.

El punto máximo llegó estos días cuando se conoció que había una denuncia penal contra los seis consejeros del INE ante la Fiscalía General de la República por aplazar la fecha para la revocación de mandato, lo que desató diversas reacciones de abogados y otros sectores.

Así que la tarde de ayer dijeron que por el bien de México mantendrían sus diferencias fuera del escaparate y de ahora en adelante no más polémicas y cualquier tema se vería en términos legales y no mediáticos.

Inocente palomita que te dejaste engañar, sabiendo que en este día en nadie debes confiar. Todo lo escrito en esta columna es falso. Sólo es para recordarles a nuestros amables lectores que hoy es Día de los Inocentes.