El semáforo verde es la meta que tienen tanto las autoridades estatales y el sector empresarial de Sonora para que la reactivación de los negocios sea al 100%, lo que ayudaría a avanzar en la recuperación de la economía.

Sonora ha conseguido afianzar el semáforo amarillo, es decir, de riesgo epidemiológico de Covid-19 medio, y de continuar con los contagios, decesos, hospitalizaciones y otros indicadores en un nivel mínimo, se podría estar en color verde.

Durante esta semana se permitió la apertura de más giros con restricciones en el aforo, pero de nueva cuenta pudieron reabrir con aforo del 50% los antros y casinos, los salones de fiestas infantiles con 30%, los cines, teatros y museos con el 50%, el horario de establecimientos se extiende a las 12:00 de la medianoche y se permite mayor número de personas.

Para Ario Bojórquez Egurrola, presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Hermosillo, ahora la tarea es mantener los cuidados para avanzar al semáforo verde y que el periodo de Semana Santa sea benéfico para el sector comercial y turístico, por lo que alistan un plan para evitar las concentraciones en los destinos de playas.

El siguiente tema que está en la agenda estatal y nacional será el análisis del regreso a las aulas de los estudiantes, que cumplirán un año de clases a distancia.

Hay sectores que piden revisar si hay condiciones para reabrir los planteles educativos. Los ajustes en el Gobierno estatal se concretaron en tres áreas clave para la gobernadora Claudia Pavlovich y quienes renunciaron entran de lleno a la carrera electoral.

Quienes recibieron ayer sus nuevos nombramientos han sido parte del equipo cercano de colaboradores de la mandataria estatal como es: Juan Ángel Castillo Tarazón, ahora secretario de Gobierno; Epifanio Salido Pavlovich, jefe de la Oficina del Ejecutivo Estatal; Ivone Patricia Andrade Zepeda, secretaria técnica y de Atención Ciudadana, y Wenceslao Cota Amador, director general de DIF Sonora. De esta forma se abre el camino a quienes dejan sus cargos con miras de continuar con su carrera como legisladores: Miguel Ernesto “Potrillo” Pompa Corella, hoy ex secretario de Gobierno; Natalia Rivera Grijalva, ex jefa de la Oficina del Ejecutivo; y Karina Zárate Félix, ex titular del DIF.

En los actos de toma de protesta, la gobernadora Claudia Pavlovich les solicitó ayer a los nuevos titulares el trabajo cercano con la gente y su bienestar.

Al Gobierno estatal le restan poco más de seis meses para concluir su periodo y tres de ellos serán en medio de un proceso electoral por la gubernatura y una pandemia aún sigue latente, por lo que el gran desafío será continuar con el trabajo y tener un buen cierre de administración.

Con buen ánimo se llevó a cabo el esperado encuentro virtual de los presidentes Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden, que se centró en migración, el Covid-19, la economía y el cambio climático.

Será hasta hoy cuando el presidente AMLO dé a conocer los detalles de la plática sostenida con su homólogo estadounidense, la segunda que tienen ambos como mandatarios.

Uno de los temas más relevantes para el presidente AMLO era plantearle a su homólogo estadounidense la legalización de la migración de trabajadores mexicanos que están en Estados Unidos y sobre esto lo que trascendió es que ambos presidentes se comprometieron a que haya políticas migratorias que den orden y seguridad.