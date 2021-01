El sí esperado por fin llegó y Sonora se lanzará por la compra de vacunas contra el Covid-19 junto con empresarios de la región, ahora falta que estén disponibles, pero el que la Federación haya abierto la puerta es un avance.

El Gobierno de Sonora inició en noviembre pasado las pláticas con dos farmacéuticas, una de ellas es AstraZeneca y ayer el secretario de Salud, Enrique Clausen, dio a conocer que se retomaron las conversaciones.

Lo que se espera es que entre hoy o mañana, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) haga público el registro que permite el uso normal de la vacuna; la gobernadora Claudia Pavlovich promete que van por la vacuna adecuada, con el precio correcto y un proceso con transparencia.

Después de semanas de exigencias de los gobernadores, el sector privado, organizaciones civiles y los opositores políticos, el presidente Andrés Manuel López Obrador aceptó ayer que los gobiernos estatales hagan lo suyo sin caos ni “politiquería”.

Apenas un día antes, el jueves, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell había dicho en la junta con 15 mandatarios de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) que no podrían hacer compras por su cuenta porque afectaría el plan nacional de vacunación, operado por el Gobierno federal, lo que provocó que estallaran las quejas de algunos de ellos y también en las redes sociales.

Al final hubo una reconsideración en la postura federal, lo que es de reconocer y a los ciudadanos no les interesan los agarres políticos sino cómo salir de esta dolorosa crisis sanitaria y si la vacuna es una posibilidad, que se sumen todos los interesados bien coordinados.

Hoy se cierran las precampañas para la elección local, por lo que será un día intenso en todos los partidos, principalmente para los precandidatos que van tras la gubernatura de Sonora.

Hoy al mediodía, Ernesto Gándara tomará protesta como candidato a Gobernador por la alianza “Va Por Sonora”, lo que es un hecho muy importante en su carrera, pues es la tercera ocasión en que busca ser abanderado para la posición más alta del Estado.

En esta contienda, la diferencia, es que va no sólo con el PRI, que fuera hasta hace unos meses su partido, sino que lo hace en candidatura común con el PAN y PRD.

Gándara Camou ha mencionado en reiteradas ocasiones que lo que él ofrece para esta contienda electoral son propuestas, comparación de ideas, pero con cordialidad y respeto.

Por el lado de Morena, Alfonso Durazo Montaño termina esta etapa en San Luis Río Colorado después de su visita de ayer en Puerto Peñasco, donde se comprometió a abrir al escrutinio de las autoridades todos sus ingresos, recursos económicos, cuentas bancarias, y toda actividad empresarial o profesional donde tenga participación legal.

Con esto, asegura, permitirá al Servicio de Administración Tributaria (SAT), a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y a la Secretaría de la Función Pública (SFP) revisar sus números como una muestra de transparencia y de combate a la corrupción.

También los morenistas lanzan hoy su convocatoria para aspirantes a las 72 alcaldías y las diputaciones locales, que tendrán mucha participación pues un prerregistro que hubo para esos cargos y regidurías se anotaron alrededor de 800 interesados.

Y en el caso del precandidato a Gobernador de Movimiento Ciudadano, Ricardo Bours Castelo, este día ofrecerá una conferencia de prensa tras recorrer el Estado con acercamientos con la militancia y simpatizantes de MC.