Vestido con su característico traje rojo con blanco y con cubrebocas que le tapaba parte de las largas barbas, Santaclós se entretenía en el Polo Norte antes de abordar el trineo para poder recorrer todos los rincones del mundo con su enorme saco lleno de regalos.

El barbón personaje quedó pensativo unos minutos, mientras se acomodaba los dorados anteojos para echar una última leída a un puñado de cartas que le llamaron la atención, sobre todo por los deseos de los remitentes. De quiénes son y qué dicen esas misivas enviadas al gordo personaje siempre dispuesto a hacer felices a chicos y grandes. Veamos.

Andrés Manuel López Obrador: “Querido Santa, desde Palacio Nacional, quiero pedirte que este año borres de un plumazo la terrible situación de la pandemia en México. Además, quiero que ahora sí me traigas un trenecito y un aeropuerto de juguete para divertirme, mientras se terminan de construir el Tren Maya y la terminal ‘avionera’ de Santa Lucía. Ah, se me olvidaba, pásame la receta para llevarla bien con el futuro presidente de Estados Unidos, Joe Biden”.

Hugo López-Gatell: “Muy estimado señor Santa. Te quiero pedir algunas cosas este año, hasta el Polo Norte deben haber llegado las noticias sobre la pandemia que azota a México y a otros países. Pues bien, soy el ‘zar’ de la Pandemia en México y debo reconocer que no se ha podido controlar, por favor entrega un cubrebocas a cada miembro de las familias para que lo usen en lo que se ponen las vacunas.

Marcelo Ebrard Casaubón: “Querido Santa, te juro que este año me he portado bien porque he sido quien realiza los ‘bomberazos’ para sacar la chamba del gabinete. Sólo te quiero pedir para esta Navidad dos regalos: Uno, que no vaya a fallar la entrega de vacunas porque habíamos prometido un millón y sólo llegaron 3 mil. Y, dos, échame porras con ‘Ya Sabes Quién” para el 2024’. No me olvides”.

En Sonora, los políticos no se quedaron atrás y por ahí se filtraron algunos de los regalos más esperados para esta Navidad.

Claudia Pavlovich Arellano: Por aquello de que la Federación no la ponga entre los estados prioritarios, la Gobernadora busca “amarrar” las vacunas a como dé lugar y en su lista a Santaclós le pidió las dosis para cerca de 3 millones de sonorenses pues asegura que no descansará hasta que toda la población la tenga en tiempo y forma oportuna.

Célida López Cárdenas: La alcaldesa de Hermosillo pidió muchos regalos, según cuentan, pero el que sobresale es el kit reelección 2021 que consta de encuesta arrasadora, apoyo con recursos y cumplimiento de proyectos a los hermosillenses con lo que busca, primero, asegurar la candidatura y después mantenerse al frente de la presidencia municipal.

Ni los niños han puesto en tantos aprietos a Santaclós como los aspirantes al Gobierno de Sonora pues entre todos los regalos que hay para 2021 hay tres sonorenses que están empeñados en que quieren lo mismo y son los precandidatos Alfonso Durazo Montaño, de Morena, y Ricardo Bours Castelo, de MC, además de Ernesto Gándara Camou, que sería el abanderado de la alianza de PRI, PAN y PRD. Ellos sueñan con el Palacio de Gobierno y el despacho donde se tomarán las grandes decisiones del Estado. ¿A quién le será concedido ese deseo?

¡Que sea una gran Nochebuena y una Feliz Navidad!



Cerro de La Campana

mirón y cía