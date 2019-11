Carta desde el más allá de la Madre Teresa para Jessica Mendoza

Coral Gables, Florida. (VIP WIRE).- “La felicidad más grande de Eva fue que jamás oyó a Adán decirle que la mamá de él cocinaba mejor”… Joey Adams.

Mi admirada Jessi: Hoy a las 11 de la mañana los Mets debían presentarte como la primera mujer mánager en Grandes Ligas. Pero no, perdieron ese chance de revolucionar al mundo y contrataron a Carlos Beltrán. Buen muchacho, fue pelotero brillante, pero es hombre, como han sido todos los mánagers en las Mayores durante los últimos 149 años.

Hay un temor inmenso en aceptar a las damas en la pelota profesional, y la verdad, no sé a qué le temen. Cuando se habla de jugadoras que podrían hacerlo tan bien como los mejores caballeros, se encogen de hombros, arrugan la cara y dan excusas de esas que no excusan a nadie.

En abril del próximo 2020, hará 73 años de la apertura de las puertas para los negros en Grandes Ligas. Y eso ha sido un éxito, no sólo social, sino también económico. Imagínate los centenares de millares de negros que desde entonces adquieren boletos para los juegos.

Niñas de high schools y de Universidades han demostrado poder jugar al mismo nivel o por encima de los varones, lo que anuncia que en Grandes Ligas sería igual.

¿A qué le temen los machistas?

¡¿Quién sabe?! Porque en vez de perjuicio, la mujer bigleaguer o bigleagueresa mejoraría el espectáculo, por lo que también serían superiores los ingresos.

Y no les costaría nada extra, porque el trato sería igual al de los varones: Un try out, periodo en la academia y por las menores, evaluación. O sea, la que no tenga con qué quedaría fuera antes de llegar arriba.

Todo lo que tendrían que agregar para el experimento, es un pequeño vestuario con

ducha.

De todas maneras, te admiro y te felicito, por haber sido la primera mujer en presentarse como candidata a dirigir en las Mayores.

Dios te cuide, amiga Jessi… Teresa.

RETAZOS.- Jéssica Mendoza, hija de mexicanos de Coahuila, pero nativa de Camarillo California, cumplirá sus 39 el lunes próximo. Y es graduada en Stanford, en Ciencias Sociales y Educación. Fue parte del equipo olímpico de softbol USA en los Juegos de Atenas 2004. Es comentarista de beisbol en ESPN y consejera de los Mets. Cobra 2 millones de dólares al año. Figuró entre 22 aspirantes a sustituir a Mickey Callaway. Primera en la historia de 149 años de Grandes Ligas. Los que también se ofrecían : Joe Girardi, Dusty Baker, Luis Rojas, Bob Green, Buck Showalter, Joe Espada, Joe McEwing, Manny Acta, Carlos Beltrán, David Cone, Edgardo Alfonzo, John Gibbons, Robin Ventura, Tony deFrancesco, Clint Hurdle, Joey Cora, Mike Mathenv, Mike Scioscia, John Franco, David Wright, Terry Collins, Oswaldo Guillén…

**Hoy recibirá Donald Trump a los campeones Nationals…

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.