Carta del Más Allá de Bowie Kühn a Donald Trump

Si el coronavirus lo permite, esta columna cumplirá en octubre 60 años, prestando servicio diario, de lunes a domingo.

Señor Presidente: Fui comisionado del beisbol desde 1969 hasta 1984 y llegué a este Más Allá en 2007. Comprendo sus responsabilidades para con el beisbol. Pero, como ya sabe, ante los grandes problemas, grandes soluciones.

Pidió al comisionado esperar, no menos que hasta agosto o septiembre, para reanudar actividades. Pero creo que las Grandes Ligas deberían cancelar la temporada 2020, y trabajar para presentar una extraordinaria campaña en 2021. Jugar este año sería una pantomima insultante para nuestro deporte.

También me enteré que los bigleaguers japoneses están abandonando Estados Unidos y que protestan, porque algunos los tratan mal (bullying), debido a que usted llamó al coronavirus “virus chino”. Y como ellos parecen chinos, pues fueron víctimas de esas agresiones

callejeras.

Yu Darvish, lanzador de los Cachorros, publicó relatos de esos casos. Masahiro Tanaka, pitcher de los Yankees, se fue sin despedirse de nadie, y llegó a Japón quejándose del mal trato.

Imagino que usted no quiso ofender, y menos crear esta situación. Durante muchos años llamamos “el chino” al peruano hijo de japoneses, Alberto Fujimori. Más bien es cariñoso ese sobrenombre. Pero algunos compatriotas suyos, lamentablemente, no lo comprenden así.

Dos increíbles en este siglo XXI, mi apreciado Presidente:

1).- Que haya gente discriminando a gente por su aspecto físico.

2).- Que un pobre virus, apenas una especie de gripe de casta, tenga amenazada de muerte súbita a la humanidad.

Algo hemos hecho mal. Algo seguimos haciendo mal. Ojalá podamos corregirnos, aún cuando ya no será a tiempo.

Le deseo lo mejor de lo mejor, Sr. Presidente, y le sugiero llamar chinos sólo a los chinos y japoneses sólo a los japoneses.

Su admirador, dentro y fuera de La Casa Blanca... Bowie.

RETAZOS.- **De acuerdo con lo dicho por el Presidente Donald Trump, si las actividades de las Grandes Ligas comenzaran en agosto o septiembre, entre spring training y preparativos llegaríamos a la época de postemporada para inaugurar la campaña… Digo, ¿no?...

**El mejor prospecto del momento es el lanzador zurdo, nativo de Perú, Jesús Luzardo (Atléticos), según me lo recalcaron mis amigos, los scouts. Ya no podemos desayunar en “El Camarón Borracho”, pero hicimos una conferencia telefónica ayer en la mañana, y hablamos los cuatro. Coinciden ellos en que desde Félix Hernández (Marineros), 2009 y 2010, no había en el ambiente un lanzador latinoamericano que despertara tanta perspectiva…

