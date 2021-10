Carta a trabajadores y derechohabientes del Isssteson

Faltaría a la verdad si no reconociera que me sorprendí cuando se me indicó que iría al Isssteson. Haciendo a un lado mis condiciones profesionales, ¿Quién querría encargarse del aparato con la más avanzada descomposición estructural del Gobierno? ¿Quién escogería irse a un sitio donde simplemente no hay dinero (y aun así han hallado la manera para desfalcarlo), donde por arquitectura institucional se es deficitario y donde pululan las leyendas negras sobre enraizadas inercias tramposas? Mientras que en otras áreas del Gobierno -como la procuración de justicia y las áreas policiacas se está mal porque simplemente impera el poder corruptor de la criminalidad, en el Isssteson se sufre no sólo por corrupción, sino porque se pactaron irresponsablemente condiciones mañosas (disfrazadas de triunfos sindicales) que pasaron a ser “legales” y donde la ley que lo rige no sólo es obsoleta sino que impide que el Instituto pueda sacar la cabeza del agua.

Por semanas cuestioné en soledad el designio. Durante el periodo de transición me reuní con prácticamente todos los actores (de tres sexenios) que tuvieran algo que aportar, y efectivamente me di cuenta que el Isssteson no podría estar peor. Mi primogénita tenía días de haber nacido y yo pasaba de 14 a 16 horas trabajando (gratis) en una tarea para entender e identificar cómo a lo largo de muchos años se le perjudicó tanto al Instituto y cómo, en un periodo muchísimo más breve, debería crearse una solución. No fueron pocas las veces que me pregunté si valdría la pena estar alejado de mi hija y de mi esposa, encabezando un esfuerzo que podría ser en vano.

Sin embargo, también desde el inicio de esa tarea, me sorprendieron la cantidad de mensajes de anhelo, de apoyo y de confianza. ¿Y qué vio la gente, que yo no pude ver? La oportunidad del cambio de dirección.

Uno de los errores más comunes en los que caen los funcionarios con perfil político es la fantasía de creer que ellos son el centro del universo y porque son muy vivos, muy audaces y mejores que los demás (por lo general nada de lo anterior es cierto), ellos serán quienes provoquen el cambio anhelado. El peor error que puede cometer un líder en el servicio público es no supervisar prioritariamente la calidad de su equipo. Aquel que empodera a ineptos, a serviles, a farsantes o a ladronzuelos, está condenado al fracaso y al oprobio.

Hoy, como director general puedo decirles que he conformado el mejor equipo que pueda tener una dependencia de este Gobierno, pues de ese tamaño es el reto que representa el Instituto. Por esto, reconozco públicamente al Gobernador, quien ha respetado mi liderazgo en esta complicada misión a la que él mismo me envió. Pero esa es sólo una parte -muy importante- de lo que se necesita para impedir que este barco se vaya al fondo del mar. Se los digo yo: la ruta que va, el Isssteson puede dejar de existir muy pronto si no lo rescatamos todos. Para una tarea de esta envergadura, se requiere también de la mejor tripulación. Tienen en mí a un director de puertas abiertas, con la necesidad de todas y todos quienes laboramos en Isssteson, para lograr la hazaña del rescate.

Quienes trabajan en las oficinas centrales pueden dar testimonio de los pequeños cambios: Quienes checaban y se iban, hoy comienzan a quedarse; quienes llegaban tarde hoy se esfuerzan y llegan a la hora que establece su contrato; con decirles que hasta los aviadores ahora se aparecen -sin saber qué deben hacer- pero se aparecen. Hemos comenzado a reactivar el suministro de medicamentos y en reunión con los proveedores les advertí que ni el Gobernador, ni yo ni mi equipo seremos sus socios ni que habría moches; que la nueva era exige calidad y los vigilaré. Algunos abrieron los ojos con felicidad mientras que otros sólo agacharon la cabeza, ante la conclusión de su fiesta. Comprendo desde el inicio que aun cuando entro a una dependencia sin dinero (no nos dejaron ni para pagar la quincena), sí hay mucho qué hacer (que no se hizo) y por ahí hemos iniciado… todo encaminado a mejorar el servicio a los derechohabientes, pues el Isssteson existe para ellos y no para colocar desempleados dentro de la burocracia. Es simplemente inaceptable que quien trabajó 30 años en el Gobierno, no tenga seguridad social digna.

Si en el pasado el pillaje y la irresponsabilidad dejaron moribundo al Isssteson, este Gobierno promete eficiencia en el gasto y honradez en todas sus áreas. El Instituto depende de la Secretaría de Hacienda; el dinero producto de cuotas y aportaciones no se utilizará más para financiar otras cosas ni tampoco se lo van a robar. El ahorro prometido deberá seguir subsidiando al Isssteson en tanto que las aberrantes condiciones que hoy existen no sean transformadas, con la colaboración responsable, honrada y de altura, de los sindicatos… pues nada va a cambiar si las condiciones presentes no cambian: Es lo único que garantizará medicinas, buen servicio, pensiones y jubilaciones.

Por último, un mensaje de despedida a mis lectores y al periódico. Por las añejas políticas del diario, dada mi condición de servidor público dejaré de colaborar en este espacio. Estoy profundamente agradecido con EL IMPARCIAL por su inobjetable respeto (no me cuestionaron ni una coma) y con los lectores, por tantas veces que se tomaron el tiempo para leerme y en casos, escribirme. La Polis la debemos construir y cuidar todos los días, con las grandes acciones y los pequeños detalles. Ya nos reencontraremos muy pronto.

El autor es presidente fundador de Creamos México A.C. y especialista en políticas públicas por la Universidad de Harvard.