Después de asegurar el Core Business Marketing (capital humano + calidad en el producto + calidad en el servicio) ahí es donde podemos pensar en captar clientes prospectos, en el argot de la industria es: Captación de leads.

¿Cómo se consiguen leads? hay dos grandes formas, una offline (fuera de Internet) por ejemplo, asistir a expos, eventos, recomendación, etc. Y la otra es online y aquí me extenderé.

Cómo captar leads en Internet.

Antes de pensar en captar leads hay un pequeño check list que hay que atender:

Determinar el producto que queremos vender ¿para qué producto serán los leads?

Definir el target ¿quién lo va a comprar? esto es para segmentar ¿a quién queremos que se muestre el anuncio?

Sitio web ¿nos sirve o no? ¿qué modificaciones y/o optimizaciones hay que hacer?

Hacer un estudio integral digital para determinar nuestro plan de acción (en otra columna me extiendo en este tema).

El presupuesto, usted tiene que determinar cuánto va a invertir.

Ahora si, vamos al ‘funnel de captación de leads’ ¿no le encantan las palabritas de marketing? ¡so exciting! (usted perdone, sigamos).

Configurar una campaña optimizada par Google Ads, o bien para Facebook y/o Instagram ¿Cuál primero? recomiendo ampliamente empezar por Google, porque nuestro target cuando quiere comprar algo empieza por ‘googlear’, al contrario de Facebook donde este ‘muestra’ un anuncio al que alguna vez googleó ¿me sigue?

Hay que hacer landing page (página de aterrizaje) por lo menos dos para el ‘test A/B’, es la página a donde nos va a llevar el clic en el anuncio de Google.

‘Lead Magnet’, es lo que vamos a ofrecer a cambio de los datos de contacto; recapitulemos: Sale un anuncio en Google, le damos clic, nos lleva a la landing page y… ¿qué hay ahí? ¡exacto! un ‘lead magnet’, que puede ser un e-book, un descuento, un algo que haga que nos dejen.

Su contacto, necesitamos un buen formulario de registro para captar su nombre, correo y whatsApp en el mejor de los casos. Dependiendo del valor de lead magnet será la calidad de información que recibamos.

Y lo más importante, el quinto paso es cómo responder a un lead ¿qué haremos después? se lo cuento la próxima columna que se me acaba el espacio, pero antes, tengo observaciones importantes:

Un clic NO es un lead, un lead NO es una venta, una venta NO es necesariamente un cliente y un cliente NO nos asegura que sea constante. Nuestra experiencia nos dice que un 5 a 10% del total de los leads ‘convierten’, un 20% es un caso de éxito sin precedentes, entonces necesito que usted saque cuentas ¿cuántos leads necesita? porque la estadística se la acabo de dar, ahora bien, todo esto que escribí llega hasta conseguir el lead, después hay que ‘calentarlo’ porque de nada sirve obtenerlo y tardar en reaccionar.

Todo está conectado con todo, hay metodología, si usted está preparado para hacer una estrategia de captación de lead, búsqueme, ya sabe, teclee mi nombre en Google y mándeme mensaje.

Marcela Mexía

Estratega de Mercadotecnia.Miembro de Amexme.

Twitter@MarcelaMexia