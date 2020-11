Candidatos, mensajes y mentiras

Decía don Jesús Reyes Heroles que en política la forma es fondo. Entre los políticos más o menos contemporáneos. Ronald Reagan fue un ejemplo de gran comunicador. Era directo, claro y, sobre todo, no mentía. Por eso es recordado como una leyenda, a pesar de que su trayectoria la había labrado como actor de cine.

En estos tiempos, el mensaje tiene una mayor exigencia. Para que los votantes, o quien quiera que sea el target, lo tomen en serio y logre el impacto, debe ser coherente y lo más corto posible.

Un político debe explicar sus ideas en pocas palabras, sin mucho rollo, y siempre diciendo la verdad. De eso se tratan la influencia y persuasión. Lo dicen expertos como el sicólogo y analista norteamericano Robert Cialdini.

En Sonora estamos frente a un proceso electoral que empezó muy movido. Alfonso Durazo mintió de manera descarada al atribuir a un inexistente “llamado de la militancia” su renuncia al gabinete federal para ser candidato a Gobernador. Para qué, pues. Todos sabemos que viene porque Morena Sonora es de su propiedad y quiere ser Gobernador cueste lo que cueste.

En otra esquina, la semana pasada vimos un documento largo (18 infumables párrafos) en el que Ernesto “Borrego” Gándara describió el desierto, las cachoras, el chiltepín, los cactus, el Sol, la arena y el mar para “justificar” una renuncia (sin pleitos de por medio, ¿ok?) a su militancia de cuatro décadas en el PRI.

Ese partido que no quiso abandonar cuando lo dejaron en la orilla dos veces consecutivas y ahora, por arte de magia, decide que ya es “too much”. Nomás le faltó mencionar al dulce de leche serrano, listo para comérselo con el dedo, a manera de atole.

No era necesario ese “choro mareador”, redundante y mal estructurado. Era tan simple como decir algo como: “Los tiempos actuales exigen ajustes, estamos construyendo una alianza con el PAN, PRD y quizá algún otro. Han solicitado me separe del PRI, porque consideran que Sonora necesita alguien sin el peso de los colores partidistas a sus espaldas. Lo he meditado y considero que tienen razón, por ese motivo me separo del PRI y abrazo una coalición por Sonora”.

Simple, directo y sin mentiras. No se va del PRI por su gusto, sino porque fue una condición puesta por los panistas, cualesquiera que sea la razón.

Quienes quieran gobernar Sonora deben entender que el pueblo espera gente auténtica, sin dobles caras, sin mentiras. Que hablen de frente, directo, con un plan definido y motivaciones transparentes. Eso nos ha caracterizado siempre, más allá de las coyotas, la carne asada o las pitahayas.

La lección de Coahuila parece que no la han asimilado. Mucho menos la de los Estados Unidos, donde Trump fue rechazado por un sector que se hartó de él y sus mentiras, entre otras cosas.

Ernesto Gándara sale, tiene fama de honesto y profesional, sin duda, por eso no debe poner en riesgo la credibilidad. Las mentiras, aunque sean “piadosas”, mentiras son. En política ya no se aceptan porque el pueblo está harto de personajes oscuros y demagogos.

Muy diferente a un Ricardo Bours, que hasta ahora se ha manejado frontal, sin dobles discursos, llamando a las cosas por su nombre y respondiendo cada agresión.

Alfonso Durazo ya se enteró que con Bours no va a jugar a las “guerritas” porque saldrá perdiendo. Podría ser un buen arranque para el de Cajeme, aunque tiene que explicar su llegada $úbita a Movimiento Ciudadano.

Cuidado con las mentiras o verdades a medias… Les puede salir muy caro.

Como para qué…

Una mala semana para Andrés Manuel López Obrador (oootra vez). No solamente no felicitó a Joe Biden, por su triunfo como nuevo Presidente electo de Estados Unidos, sino que alabó a Trump.

Ahora nos salió muy respetuoso de los procesos de conteo de votos, cuando el 1 de julio del 2018 hizo una fiesta como ganador y aceptó las adhesiones de Meade y Anaya pese a que miles de urnas todavía no eran contabilizadas.

Alguien debería informarle que el proceso electoral de Estados Unidos es diferente al de México, que los medios dieron ganador a Biden basados en conteos oficiales de cada Estado.

Y se le hizo bolas el engrudo con las inundaciones en Tabasco, a donde tuvo que ir en avión de última hora. El señor andaba inaugurando un tramo carretero en Nayarit. Cuestión de prioridades…