La narrativa pública se asemeja a los reflejos de un caleidoscopio, donde a cada giro se ve una imagen distinta que cada parte defiende como la única posible, negando lo que la otra parte ve, sobretodo desde el púlpito presidencial, cancelando cualquier posibilidad de punto de encuentro.

La visión de un líder es importante, construye posibilidades generando acción en aras de un propósito definido, igual de importante es una impecable ejecución. En papel todos los planes funcionan, en la realidad se requiere disciplina, trabajo, coordinación, colaboración, recursos y flexibilidad ante un entorno cambiante. Si hay cambios en la premisas de planeación, lo lógico es reformular los planes para evitar el fracaso. La tenacidad bien enfocada mueve naciones, mal enfocada, las arruina. Vía elecciones designamos a quien temporalmente se convierte en depositario del poder público, protesta “guardar y hacer guardar la Constitución” en una sola ocasión, el resto de su mandato tiene que salir diariamente a ganarse la legitimidad.

La premisas económicas bajo las cuales esta administración formuló sus planes ya no existen, ante ello lo racional sería modificar objetivos y calendarios de ejecución. Esta semana la Junta de Gobierno del Banco de México decidió incrementar en 75 puntos base el objetivo para la tasa de interés de referencia, situándola en un nivel de 9.25%; acumulando así, once aumentos consecutivos desde el año anterior, 525 puntos base. Cabe señalar que en su anuncio Banxico anticipa que la inflación converja a la meta de 3% en el tercer trimestre de 2024. Los criterios generales de política económica utilizados por el Gobierno federal en su iniciativa de presupuesto 2023: Inflación al final del periodo de 3.2%, Cetes a 28 días con tasa promedio de 8.9% y un crecimiento en el PIB de 3.0%, de acuerdo al consenso de los especialistas en economía encuestados por Banxico no son realistas, por su parte la OCDE proyecta una expansión de la economía mexicana de 1.5%.

Los recursos necesarios para el servicio de deuda pública ante estos incrementos en tasas serán mayores a los presupuestados lo cual obligará a reformular planes ante los requerimientos del Gobierno federal y la promesa de no endeudarse a nivel estatal. Deuda que de acuerdo a la Secretaría de Hacienda a nivel federal en agosto era 14,118,175.4 millones de pesos y en Sonora (incluye municipios y entes públicos) a junio era de 27,350.3.

La aspiración de un uso eficiente, frugal, transparente y pulcro del dinero público continúa vigente a cuatro años de la administración federal y un año de la administración estatal, donde de acuerdo a las mediciones de Inegi y Transparencia Internacional la corrupción sigue siendo el cáncer de la economía mexicana. Preocupa impunidad sobre señalamientos reiterados, el debilitamiento de los sistemas anticorrupción, el uso político-electoral de de las fiscalías donde a pesar de tener autonomía formal, siguen subordinadas al Ejecutivo, el uso de empresas fantasmas como proveedores de gobiernos, así como la ausencia de recuperación de activos. Parecería ser que sólo los actores cambian, las prácticas perviven.

La declaración triunfalista del Presidente en materia económica y de combate a la corrupción se estrella ante la realidad. En materia económica el crecimiento en empleo formal para llegar a 25.7 millones en agosto de 2022 esconde la alarmante cifra de 31.9 millones de trabajadores en la informalidad. La economía en México aún no recupera el nivel que tenía al inicio de esta administración mientras tanto la población sigue creciendo. El costo asociado con corrupción de acuerdo a estimaciones va del 5 al 10% del PIB, de acuerdo a la encuesta nacional de calidad e impacto gubernamental de Inegi 2021 equivale a 3,044 pesos en promedio por persona.

Ante las revelaciones periodísticas derivadas del robo de información a los servidores de Sedena se abre una nueva etapa de transparencia no anticipada. El mismo Presidente de la República este viernes pasado confirma lo publicado relativo a su estado de salud, aceptando tácitamente el haber mentido antes. No debería de sorprender que un gobernante mienta, en campaña asume compromisos y realiza promesas imposibles de cumplir con tal de ganar bajo la premisa de que el fin justifica los medios, lo que sí me sorprende es la desfachatez con la que acepta el haber mentido, se miente con naturalidad. Más preocupante aún la defensa a ultranza de los aduladores cómplices y las maromas que se ven obligados a realizar una vez que su líder, en este caso el Presidente, los deja al descubierto. Para aquellos que no exhiben criterio propio, aplauden ciegamente o peor aún, con los ojos abiertos, su desprestigio se lo tienen bien ganado así como el escarnio público.

A la administración de López Obrador le quedan dos años, nada va a detener las campañas anticipadas y ante el otoño del patriarca la gobernabilidad se ve cada día más lejana. Las prioridades son concluir los proyectos emblemáticos y perpetuar al partido gobernante en el poder con fines de continuidad e impunidad. En la comparecencia del secretario de Hacienda ante diputados declaró: “Este paquete económico sienta las bases para planear una transición responsable, ordenada y sin sobresaltos, hacia la siguiente administración”. Aceptando en otro momento que sí ha habido contratación de deuda en la administración de López Obrador, justificando que el aumento es “significativamente” menor que otras administraciones, derrumbando así las reiteradas declaraciones del Presidente.

“No mentir, no robar, no traicionar” máxima insostenible, ya no hay quien pueda defenderla. El emperador no sólo va desnudo, es evidente que lo va y con sus palabras este viernes lo aceptó.

Desde la sociedad hay que soñar en grande, tener metas audaces y ambiciosas para lograr una auténtica transformación. Seguridad, salud, educación, economía, pobreza y combate a la corrupción son las tareas pendientes a resolver. La nueva época de transparencia dará pauta para conocer, participar, proponer y sobre todo llamar a cuentas a los administradores de lo público.