Bigleaguer sin una pierna y otro con un solo brazo

Hoy, como todos los martes y miércoles, es Día del Correo. Recuerden, por favor, que no puedo responder a quienes no informan desde cuál población o ciudad escriben.

Luis Morales, de Tovar, pregunta: “¿Será posible que por medio de Tobías Carrero, el venezolano inversionista de los Marlins, regrese un juego de Grandes Ligas a Venezuela, como el de Tampa vs. Bravos del año 2000 ?”.

Amigo Lucho: Depende de que algún empresario haga una buena oferta a los dos clubes. Y no es decisión de Tobías, sino de Derek Jeter.

Liborio Marín, de Guadalajara, pregunta: “¿Cómo David Concepción logró un triple play sin asistencia?•.

Amigo Bollío: Ocurrió el domingo 14 de diciembre de 1987. David (Tigres) jugaba en primera base, y fue el primer triple play sin asistencia en el beisbol profesional venezolano. Con corredores en primera y tercera bases, Luis Sojo (Cardenales) disparó línea fuerte y baja, por primera. David capturó para el primer out, y para el segundo piso la base, porque el corredor, considerando el batazo inatrapable la abandonó rumbo a segunda. El corredor de tercera también había salido hacia home con el batazo, y David corrió hasta allá para pisar la almohadilla. Tercer out. Le preguntaron a David por qué no tiró a tercera, y respondió: “Porque quería pasar a la historia”.

Jesser Báez, de Bogotá, pregunta: “Usted, que ha trabajado en todos los estadios de Grandes Ligas, ¿cuál le parece el más atractivo y cuál el menos?”.

Amigo Jes: Para mi trabajo todos son muy cómodos y agradables, especialmente Yankee Stadium, Citi Field, Fenway Park y Wrigley Field. Para el público, depende de los gustos. Fenway y Wrigley carecen de algunas comodidades modernas y sin embargo, son favoritos de millares de fanáticos.

Pedro L. Vargas, de Coro, pregunta: “En 1944 y 1945, por la guerra, las Mayores utilizaron peloteros en condiciones especiales. ¿Los puede nombrar y citar sus características?”.

Amigo Pele: El zurdo Bert Shepard, a los 25 años, lanzó en agosto de 1945 para los Senadores de Washington, y había perdido la pierna derecha durante la guerra… El outfielder Pete Gray, jugó con los Carmelitas de San Luis en 1945. Había perdido, cuando niño, el antebrazo derecho en un accidente.

Jorge Figueroa, de Hermosillo, pregunta: “¿Los mánagers de Grandes Ligas siempre han dirigido desde el dugout?”.

Amigo Yoyo: No. Lo hacían desde la caja de los coaches de primera o tercera. El perfeccionamiento del juego les ha reclamado mayor concentración. Pero de vez en cuando alguno sale a dirigir al aire libre.

