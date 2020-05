Basta de autoengaños

Ignoro los orígenes antropológicos del profundo autoengaño en la cultura social mexicana. ¿Cuál es la fascinación de los políticos por querer mentir? ¿Será que -siendo ellos un producto social- son un reflejo de todos nosotros? Quizá crean que engañando a los demás cambiarán la realidad o ganarán tiempo para transformarla… pero al no suceder esto último, sólo terminan mintiéndose ellos mismos. ¿Cómo pretender mejorar si decidimos construir nuestros planes a partir de premisas falsas y equivocadas?

Dudo que haya una sola persona que se haya sorprendido con los eventos acontecidos en Magdalena durante esta semana. Creo que es sano dejarnos de autoengaños, aunque sea muy a la larga. Evidentemente (pues la seguridad y el Estado de Derecho son prácticamente inexistentes) yo no puedo escribir todo lo que quisiera, pues no hay garantías más que las que dictan los dueños de los “cuernos de chivo”… aunque tampoco sería algo que todos no sepamos y de lo que no platiquemos: El control de importantes regiones de Sonora -por años- a manos del crimen organizado. Antes, la delincuencia operaba en las sombras, y hoy lo hace de manera plenipotenciaria pues sabe que su mando se debe al control del fuego, del dinero y de la política. Por eso, tras los eventos de Magdalena, repudio las lagrimitas de cocodrilo en quienes, encargados de revertir esta dinámica, se han robustecido perpetuándola.

Me parece un espectáculo deleznable ver cómo esta tragedia (más honda que la mera pérdida de vidas humanas en el hecho) también sirve de catapulta para que los grillos de un bando y del otro comiencen a repartir culpas; que si esto es responsabilidad del Gobierno estatal o del federal. Revisemos los hechos: Las escaramuzas entre delincuentes duraron todo el miércoles, en las afueras de Magdalena. Nadie intervino hasta que éstas concluyeron, el jueves. Todo un día volaron las balas… y como siempre sucede: Después del terror llegaron los convoyes del Ejército y las policías, las reuniones de trabajo y demás faramallas que se ganan progresivamente la repugnancia de los ciudadanos.



¿Era inevitable que esto sucediera? Mi sorpresa es que no hubiera pasado antes. Aquel pacto añejo de hace más de 25 años, entre el Gobierno y el crimen organizado, donde Sonora sería una “tierra de paz”, es hoy sólo material para chistes y tenía forzosamente que arribar al presente. La corrupción y la debilidad institucional en las áreas más importantes de cualquier País -el ámbito local- fueron incrementando hasta el punto actual.

Mis lectores regulares certificarán que he dedicado más de una docena de columnas (desde la transición, en el verano del 2018) al tema en el que me especializo: El binomio de la seguridad pública y el desarrollo social. Formé parte de un grupo de asesores -nacionales y extranjeros- que pusimos sobre la mesa las alternativas para que este Gobierno no tuviera que repetir lo que hizo Calderón y Peña. Pero ante la fantasiosa exigencia de que “desde Palacio Nacional se salvaría a México con la Guardia Nacional” (que siempre fue y será militar), ya no había mucho qué hacer. Desde hace año y medio les aseguramos por qué iban a fracasar; no es algo nuevo. Pero también hemos insistido en qué se puede hacer: En febrero del 2019 se le entregó al Presidente un documento con las alternativas (avaladas por experiencias validadas irrestrictamente) donde se le advirtió que su esquema fallaría por esto, esto y aquello… y lamentablemente, no hubo equivocación. Llegado el 2020, se le volvió a entregar otro documento recordando lapidariamente lo que se le dijo y cómo todo se cumplió.

Y seguramente así sucederá en el 2021, con un País sacudido al cual le dará tregua la pandemia, pero no la delincuencia. El autoengaño político ha mermado sistemáticamente a nuestro País, en lo general y en lo local: El mantra de “vamos muy bien pero nuestros enemigos quieren mancharnos” sólo lo terminamos padeciendo los ciudadanos. La labor del saneamiento mexicano tiene que tener múltiples responsables y múltiples liderazgos. Si el Presidente quiere ser el héroe absoluto de esta película, el panorama empeorará.

No tengo espacio para explicar por qué cimentar la entrega de la seguridad pública a los militares (como se hizo) es un error. Hay una cascada de especialistas -que saben del tema más que yo y que los gobernantes- que han explicado por qué. No he registrado una sola opinión favorable que no sea flagrantemente fantasiosa y chambista. Espero que así como el Presidente dio un viraje de 180 grados (al antes repudiar profundamente esta estrategia, y hoy ser su acérrimo defensor), ahora tenga la humildad y la inteligencia de buscar rutas paralelas que sí funcionen. Aun es viable.



IRÓNICA POSDATA ELECTORERA:

El escándalo internacional de la masacre en Bavispe (tierra del secretario Durazo) y el episodio de Magdalena (tierra de la gobernadora Pavlovich), ¿nos adelantan el panorama -y las propuestas- frente al 2021?

El autor es presidente fundador de Creamos México A.C. y especialista en políticas públicas por la Universidad de Harvard.

