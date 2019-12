Aventaja Morena en incertidumbre 2021

Se fue el 2019 y el tablero político poco se movió. Los estudios serios siguen dando la ventaja a Morena rumbo a las gubernatura en el 2021.

Sin embargo falta exactamente año y medio para la elección. No podemos levantarle la mano ni dar por muerto a nadie en ningún partido. Conviene hacer un paralelismo con los procesos internos 2002 y elección 2003 en Sonora donde los principales partidos, PRI, PAN y PRD tenían cartas fuertes a Gobernador y no se sabía quién sería el abanderado. Eduardo Bours salió de un proceso democrático inédito en el tricolor en septiembre del 2002. Nadie creía que le podía ganar a la maquinaria de Armando López Nogales.

Francisco Búrquez puso a temblar al corralismo y al priismo: Sabían que el ex alcalde de Hermosillo era un mejor producto que podía desplazar al boursismo, pero Ramón Corral, sus estructuras y operación panista ganaron la candidatura. Jesús Zambrano fue electo en un proceso severamente cuestionado en el PRD. El favorito era José Guadalupe Curiel.

Se vivió un pre proceso de incertidumbre que se extendió hasta la elección del 2003: Eduardo Bours ganó con menos de un punto porcentual en la elección más cometida de la historia de Sonora. En las elecciones del 2009 Guillermo Padrés siempre llevó la delantera en el PAN, Alfonso Elías Serrano en el PRI y el PRD desapareció del mapa político. Tuvimos elección de dos.

Estaba muy claro quiénes iban a ser los candidatos. Con todo y el liderazgo popular de Ernesto Gándara, Eduardo Bours no era Armando López Nogales, que abandonó la elección, y tuvo el poder para hacer ganar a su candidato. Hoy lo único claro es que el candidato a vencer y el más fuerte, en este momento, es Alfonso Durazo de Morena.

Así lo confirman todas las encuestas y estudios. El de TM Reporte, de Heriberto Tapia, las del propio PRI y Palacio de Gobierno, entre otras. Sin embargo, hay que decirlo que hace un año, al llegar Ernesto de Lucas a la dirigencia, Morena estaba 25 puntos arriba del PRI en el Estado. Hoy está 11.5 puntos y sigue a la cabeza Durazo sobre el candidato más fuerte del PRI: Ernesto Gándara.

Sorprende que, pese a las fuertes crisis que ha tenido el secretario de Seguridad federal no cae su imagen como abanderado a la gubernatura. Pero si no viene como candidato a la gubernatura, ¿quién sería? No sabemos. La segunda carta fuerte es Célida López, la alcaldesa de Hermosillo que se ha convertido en una persona cercana al de Bavispe. Lily Téllez no se cansa de repetir que no quiere ser candidata en el 2021. No está claro qué pasará.

En el PRI Sylvana Beltrones sigue posicionada en conocimiento. Su buen trabajo en el Senado rebasa a todos los legisladores sonorenses. Lo ha demostrado. Pero el candidato competitivo, hoy, con el que el tricolor puede dar la pelea, se llama Ernesto Gándara. Sin embargo en Palacio de Gobierno le pedirán mucho para apoyarlo. Y él ya mandó señales que no está dispuesto a ceder. Cuidado ahí.

En el PAN la opción más fuerte es Antonio Astiazarán, como externo. Javier Gándara, pese a ser el principal activo del partido, no buscará nada en el 2021. Aunque Kiko Munro, alcalde de Puerto Peñasco, confirmó que aspira a ser candidato a Gobernador panista. El riesgo del Panismo es que no miden los pasos que están dando.

En Movimiento Ciudadano todo parece indicar que María Dolores del Río y Ricardo Bours pelearán por la candidatura de la Gubernatura. Aquí puede haber un choque de trenes y fuerte. La gente de María Dolores no se dejará fácil vencer, señalan. La gran sorpresa la puede dar Servando Carbajal. Confirmado que se mueve con bajo perfil pero sin dejar de trabajar en los municipios con su estructura empresarial. El presidente del Corporativo del Norte es un aspirante ciudadano que puede rebasar.

La noticia, confirmada por esta columna en estudios internos, oficiales del PRI, externos de casas encuestadoras, es que cerramos el año con Morena a la cabeza y un Alfonzo Durazo que domina. Eso mete mucho ruido e inquieta a los aspirantes: No está nadie seguro ni claro.

Volvemos al 2002- 2003. No sabemos cómo terminarán los procesos de elección los partidos ni quiénes serán los abanderad@s. Solo tenemos incertidumbre, posibles choques y rebeldías que vendrían. En este escenario es doblemente importante que los aspirantes analicen y visibilicen cada paso que dan. Viene año de definiciones. Rebeldías. Ajustes… y de cuentas también.