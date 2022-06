Aterrizan 24 proyectos

En nueve meses del Gobierno de Alfonso Durazo se han concretado en el Estado 24 proyectos de inversión,asegura Francisco Acuña Méndez.

El presidente del Consejo para el Desarrollo Sostenible (Codeso) y hermano del director general del Isssteson, Jesús Manuel, señala que gracias al aterrizaje de esos negocios, se proyecta la llegada a Sonora de mil 417 millones de dólares (cerca de 30 mil millones de pesos).

A su vez, tal inyección de recursos promete 9 mil 733 nuevos empleos en el Estado. De los 24 proyectos, siete son nuevas inversiones mientras que los restantes 17 corresponden a ampliaciones de planta.

Seis de los 24 se ubican en Hermosillo, cuatro en Nogales y dos en cada uno de los siguientes municipios: Cajeme, Navojoa, San Luis Río Colorado y Sahuaripa. Con un proyecto aparecen: Guaymas, Cananea, Álamos, Arizpe, Cucurpe y Soyopa.

Los rubros de los 24 proyectos son el: Aeroespacial, agroindustrial, dispositivos médicos, eléctrico-electrónico, manufactura, minería, servicios (reciclaje) y textil.

De acuerdo con Acuña Méndez de Codeso, a la fecha la lista de proyectos de inversión para Sonora suma 62, de los cuales 24 ya están amarrados. Los 38 restantes están en proceso de negociación y para la atracción de este paquete, Sonora compite con otras entidades del País.

Un total de once (de los 38) son del ramo manufacturero, cinco del energético, cuatro del eléctrico-electrónico, tres del automotriz, tres de dispositivos médicos y tres del textil. Dos corresponden al aeroespeacial, otros dos al de la logística, dos al minero, dos al de la transformación y uno más al agroindustrial.

Los capitales de los 38 proyectos en negociación, provienen principalmente de Estados Unidos, luego figura México (inversión nacional), después Alemania, Francia, Japón, Singapur y China. ¿Cómo le hace el Gobierno de Sonora para jalar grandes inversiones? Acuña Méndez apunta que el modelo de atracción tiene que ver con nuevas oportunidades de mercado basadas en alianzas que mitiguen riesgos y potencien la rentabilidad a largo plazo.

Este esquema se apoya en cuatro variantes:

1.- El Gobierno del Estado es co-inversionista en los proyectos de acuerdo a dos opciones: A.- En capital o en especie, B.- En crecimiento del patrimonio estatal sin deuda.

2.- Reducción de tiempos de trámite con la única opciónde la asistencia para realizar y cumplir trámites de Gobierno en los tres niveles (federal, estatal y municipal).

3.- Seguridad para acompañar el desarrollo con la opción de coordinación con el Gobierno federal que otorga certidumbre (sic).

4.- Alianza en participación, con las opciones: A.- Generación de plusvalía e ingresos a largo plazo, B.- Reinversión en proyectos de alto impacto social. Con estas señales queda cada vez más claro que el Gobernador de Sonora y su gabinete económico promueven la inversión del sector privado y la pública.

Sigue pendiente que el presidente López Obrador le dé fuerza al Estado de Derecho y cambie 180 grados su discurso anti-inversiones para erradicar la preocupante incertidumbre.

“APORTACIONES” Y EXTORSIONES

Otros grandes pendientes para que las inversiones se peleen por estar operando en Sonora, tienen que ver con la corrupción y la inseguridad que siguen azotando a la entidad.

No son pocos los negocios establecidos y los proyectos en ciernes que se quejan de que no pueden expandirse y/o ponerse en marcha porque funcionarios corruptos de los tres niveles de Gobierno piden sus respectivas “aportaciones”, ya no extorsiones como -sedice- se estilaba antes. Este tipo de casos abundan en proyectos de infraestructura.

En cuanto a la inseguridad pública, esta sigue tan campante como si las autoridades actuales no estuvieran haciendo nada, por tanto las extorsiones arrecian. Los restaurantes en Sonora tuvieron un fin de semana para olvidar, con requerimientos de dinero a diestra y siniestra, tanto vía telefónica como con “visitas” presenciales.

Y para hacerle frente a tales ataques, la Secretaría de Seguridad que encabeza la hermosillense María Dolores del Río, le está quedando a deber a la ciudadanía pues los famosos “botones de pánico” nomás no funcionan o su entrada en vigor está siendo demasiado lenta. Con tan elocuentes señales de una inseguridad desbocada, toda promoción de la inversión “está en la cuerda floja”.

Por si fuera poco, a esta pesadilla de “aportaciones” y extorsiones hay que sumarle la elección sindical de hoy en Martinrea, donde la CTM Sonora quiere todas las canicas.

Javier Villegas Orpinela tiene maestría por el Itesm, economista UANL y diplomado en Northwestern University. Director de la revista Correo y profesor de Economía en la Unison