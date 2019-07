Así va Hermosillo

A pesar de que observamos en distintos puntos de la ciudad desarrollos verticales, lo que supondría un positivo dinamismo económico, la organización civil Hermosillo, ¿cómo vamos?” advierte varios desafíos en la materia para la capital de Sonora.

En su segundo informe de indicadores, presentado hace unos días, señala que en 2018 Sonora experimentó dos periodos de recesión técnica del PIB estatal y se colocó en la posición número 30 a nivel nacional en captación de inversión extranjera.

Además, Hermosillo en 2018 retrocedió siete lugares para colocarse en la posición número catorce en el Índice de Competitividad, el Gobierno municipal es el cuarto más endeudado del País y es la sexta capital con mayor población en situación de carencia alimentaria.

Este segundo informe de indicadores es una radiografía muy completa de nuestra ciudad que debe ser consultada por los tomadores de decisiones y los hacedores de políticas públicas, y que permite comparar avances y retrocesos de un año a otro en varios temas.

En 2018 comparado con 2017 hubo una disminución en la percepción de inseguridad, se aprecian aspectos positivos en la oferta educativa y se refrenda como la ciudad con el mayor porcentaje de hogares con conexión a Internet.

El documento es bastante extenso, por lo que destaco algunos datos queme parecieron interesantes:

-Hermosillo llegará el próximo año al millón de habitantes, con una población mayoritariamente joven, pues más de la mitad tiene 30 años o menos.

-La discriminación aumentó de 8.7% de la población en 2017 a 11.9% en 2018, principalmente por temas religiosos.

-Mientras en 2017 hubo 2 mil 820 casos registrados de maltrato a menores, en 2018 se presentaron 5 mil 458.

-A pesar de que en la agenda mediática el Isssteson ha sido duramente criticado, es el sistema público de salud mejor calificado por los hermosillenses.

-Los ciudadanos se sienten satisfechos con la educación, pues 93.1% se dice satisfecho/muy satisfecho con las escuelas de preescolar, primaria y secundaria; 96.7% con las preparatorias y 98.4% con las universidades.

-Los tres problemas más importantes de Hermosillo son inseguridad y violencia, drogadicción y transporte urbano.

-En 2018 los hermosillenses se sintieron más felices que un año antes, al pasar del 54.1% de la población en 2017 al 58.2% el año pasado.

-El número de carros pasó de 222 mil 715 en 2017 a 268 mil 378 en 2018, pero cuatro de cada 10 hermosillenses no poseen automóvil y se transportan mayoritariamente en camiones del servicio urbano.

-La calificación promedio del transporte público pasó del 6.1 en 2017 a 5.5 en 2018, es decir, no mejoró con la requisa que hizo el Gobierno del Estado a los concesionarios.

-El alumbrado público se calificó 6.8 en 2017 y 7.2 en 2018.

Este informe se puede descargar gratuitamente en la dirección electrónica: www.hermosillocomovamos.org

Ex fiscal

El ex fiscal Rodolfo Montes de Oca otorgó una entrevista en la última edición de semanario Primera Plana y habló sobre los motivos de su renuncia en octubre pasado.

Aseveró que dejó el proyecto por no compartir formación, principios y valores con Miguel Pompa Corella, el secretario de Gobierno; y con Jorge Durán Puente, entonces secretario técnico del Ejecutivo.

“No faltó, salvo la Gobernadora que siempre fue muy respetuosa, pero no faltaron funcionarios que intentaron utilizar la PGJ y la FGE para golpeteo político o afectar adversarios políticos. Y yo en ningún momento lo permití ni lo acepté. Hablo por la Fiscalía, no la Anticorrupción, eso habría que preguntárselo a ellos. Pero sí hubo quién me lo pidió y lo intentó… yo siempre dije no”, dijo.

El empresario Ricardo Bours Castelo increpó en Twitter al ex procurador:

“Si te pidieron que utilizaras la @fgjesonorapara fines políticos en lugar de renunciar o denunciar mediáticamente, hubieras integrado una carpeta de investigación en contra de ellos y proceder! Eso se esperaba de un fiscal independiente! Eso sí me molesta”.

Por cierto, en el informe de Hermosillo, ¿cómo vamos? hay datos sobre procuración de justicia en 2018, que en parte corresponden a la gestión de Montes de Oca: Lugar 32 en el Índice Estatal de Desempeño de las Procuradurías y Fiscalías por el número de ministerios públicos, lugar número 22 en efectividad según la organización Impunidad Cero y lugar número 29 en Estado de Derecho medido por la organización World Justice Project (WJP).

*Juan Carlos Zúñiga es director de Noticias de Uniradio. Premio Nacional de Periodismo 2002. Conductor del noticiero Reporte 100 por Stereo 100.