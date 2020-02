Arranca CPA con pavimentación

A manera de preámbulo, la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano ha iniciado con el rescate de las calles de Hermosillo invirtiendo 300 millones de pesos en recarpeteo y pavimentación.

El plan emergente de la mandataria estatal tiene por objetivo reforzar las avenidas donde el tráfico del transporte público es denso y frecuente. Esto incluye las calles del Centro Histórico de la ciudad capital.

De esta forma, para las próximas semanas los camiones urbanos habrán de tener una mejor movilidad en la cabecera del Municipio con el mayor tráfico vehicular de la entidad.

Por lo pronto, el bulevar Colosio a la altura de Solidaridad y Quintero Arce luce con carriles recarpeteados con asfalto; específicamente los del sentido Oriente-poniente.

¿Para cuándo entraría la corporación o corporaciones cementeras a pavimentar con concreto hidráulico las principales arterias de la capital sonorense?

La alcaldesa Célida López Cárdenas planea primero una consulta vecinal para la segunda quincena del próximo mes de marzo. Tal ejercicio arrancaría el día 22 del tercer mes del año y correría a cargo del Consejo Municipal de Participación Ciudadana con el respaldo del Instituto Estatal Electoral.

El propósito de tal consulta es preguntarle a los hermosillenses de nacimiento y a los hermosillenses por “adopción” (los que han venido de otras partes a vivir y trabajar en la ciudad) sobre el proyecto integral de pavimentación, también sobre las vialidades que se tienen que reconstruir y, además, sobre las mejores fuentes de financiamiento.

El cuestionario será adecuadamente amplio, pero a la vez muy puntual con el fin de obtener información de gran valor para una política pública municipal eficiente y efectiva.

A la fecha ha trascendido que el Ayuntamiento capitalino ha recibido propuestas de cementeras de alcance mundial para reconvertir las principales vialidades de Hermosillo pavimentándolas con concreto hidráulico.

Como una de las probables suena la compañía regiomontana Cemex.

Pero también se han apuntado como probables concursantes otras corporaciones cementeras de China y Europa.

El proyecto de la alcaldesa se ha valuado en unos mil 700 millones de pesos y, como una opción de fondeo, se ha considerado un aumento de tres centavos en los precios de las gasolinas que expendan las estaciones que operan en el Municipio hermosillense.

Para que esta opción financiera sea factible, se ha dicho que debe gestionarse la propuesta en el Congreso de la Unión y convencer tanto a senadores como a diputados para que Pemex (llegado el momento) haga los ajustes y tareas correspondientes.

De prosperar la iniciativa, el ayuntamiento local podría renovar las principales arterias con concreto y sin problemas de contraer nueva deuda.

¿Debe ser la cementera (o cementeras) la que haga las labores de pavimentación en la ciudad o habrá de sumarse una o varias empresas del ramo de la construcción para que hagan las respectivas obras?

Los que saben dicen que hay que voltear a ver lo que sucedió hace años en Tijuana, donde una cementera realizó las tareas de pavimentación y, debido al perfil global con que trabajan, desquició por meses el tráfico vehicular de esa importante ciudad fronteriza.

En contraste, las empresas constructoras, se manejan con otras velocidades y criterios operativos que dan margen de maniobra para atender las exigencias de los flujos vehiculares.

De incluirse en el proyecto a las constructoras, el Municipio de Hermosillo podría apoyarse en la CMIC delegación Sonora para que sea este organismo el que proponga a las mejores empresas en cuestión y, colateralmente, propicie la mayor derrama económica posible en terreno local.

MARÍA DOLORES DEL RÍO

Y en tanto se trabaja en solucionar la pavimentación en Hermosillo, la diputada local, María Dolores del Río Sánchez, hace un fuerte llamado al presidente López Obrador y al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que terminen al 100% y con concreto hidráulico la carretera Cuatro Carriles.

“Tal y como se ha prometido, los mil 303.4 kilómetros deben ser pavimentados con concreto; por tanto debe arreglarse el tramo Hermosillo-Santa Ana de poco más de 300 kilómetros, que fue pavimentado con asfalto”.

Del Río Sánchez apunta que la obra tuvo un costo descomunal de 20 mil 500 millones de pesos y es hora que no se concluye.

“Exhorto al Presidente y a la SCT a que no nos engañen a los sonorenses y a que no cobren peaje mientras no exista en la entidad una carretera alterna libre”.

En las condiciones actuales de la Cuatro Carriles, la Gobernadora del Estado no debe recibir la millonaria obra por incompleta e inconclusa.

Javier Villegas Orpinela tiene maestría por el Itesm, economista UANL y diplomado en Northwestern University. Director de la revista Correo y profesor de Economía en la Unison.

jvillegas@correorevista.com

Twitter: @JvillegasJavier

Facebook: Javier Villegas Orpinela