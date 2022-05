Aprender se puede aprender

En este mundo, con el avance de la tecnología, es muy necesario el estar constantemente aprendiendo, estar actualizándose. Es más, cuando uno deja de hacerlo se nota que empieza a quedar obsoleto. Acorde con Darren Hardy, coach de negocios, hay una guía que nos puede servir para aprender lo más efectivo posible. Veamos.

OCHO PASOS

El primero de ellos es el estar consciente de que todo aprendizaje lleva una lucha para poder lograrlo. Cuando aprendes algo estableces nuevas conexiones neuronales y eso representa un esfuerzo. Es parte de la problemática actual con la tecnología, todo mundo quiere todo al instante, ya sea que contactas a “míster Google” o das un grito: “¡Alexa!”. El segundo paso es no dejar de ser curiosos, el constantemente estar cuestionando las cosas, el hacer mejores preguntas. La curiosidad es algo que conforme crecemos vamos perdiendo. No todo lo que sale en Internet o en las noticas es cierto. Hay que desarrollar un espíritu crítico y buscar la realidad de las cosas. Jeff Bezos empieza averiguar que es eso del Internet a principios de los 90, descubre su potencial y funda Amazon. Tercer paso: Ten un objetivo al aprender algo, enfócate en eso que deseas aprender. No tratar de abarcar varias cosas al mismo tiempo. John Elway, el famoso quarter back de la NFL, tenía propuestas para beisbol, basquetbol y fútbol americano. Se decide por esta última, y ahí se enfocó.

CINCO MÁS

Un cuarto paso es aprender en sesiones enfocadas. Ejemplo muy sencillo: Leer media hora sobre el tema que te interesa conocer más, sin interrupción ni distracción alguna. El quinto paso va ligado con este, hacer repeticiones espaciadas: No es lo mismo regar un jardín hora y media el lunes a regarlo media hora lunes, miércoles y viernes. El aprovechamiento de la humedad es mucho mejor de este último modo. Igual uno con lo que se desea aprender. El sexto paso es una recomendación: Profundizar en un tema es mejor que abarcar varios al mismo tiempo. Por ejemplo, el manejo del tiempo. Es un tema que tiene mucha tela de donde cortar, y cuando se profundiza al respecto una consecuencia lógica será el que seamos más productivos con este recurso. El séptimo paso es algo de lo que adolece más del 90% de los adultos: Reflexionar, revisar, con miras a mejorar, en lo que estás aprendiendo. Ejemplo: Cuando quieres resolver algo y piensas al respecto de una manera formal, de repente te vendrá la solución. Esto es porque tu mente está registrando esta necesidad y te ayudará a resolverlo; entonces ves un anuncio o lees un artículo y ahí encuentras la solución que andabas buscando. Generalmente en la regadera también nos vienen muchas ideas y soluciones. Y un octavo y último paso es que si crees que has aprendido algo entonces enséñale a alguien dicho aprendizaje y ahí te darás cuenta si realmente has aprendido. Dicen los expertos en el tema que tu explicación la tiene que entender un alumno de tercero de primaria. No es lo mismo saber algo a tener que enseñarlo. Pruébalo.

CONCLUSIÓN

Estimado lector, en este siglo XXI persona que no lee es un analfabeto, si usted no está constantemente aprendiendo se está quedando atrás y eso se nota, hasta se huele. Ojalá que no olamos mal. ¡Feliz domingo!

Octavio F. Ballesteros N. Socio del Despacho Asesores Ballesteros. Focalizados planes de ahorro y protección, y de deducibles.