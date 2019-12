Aparicio conectó más hits que Ted Williams

Coral Gables, Florida.

Reynaldo A. Toledo C., de Montreal, pregunta: “¿Regresarán las Grandes Ligas a Montreal en corto tiempo?”

Amigo Rey: Nada definitivo. Pero estudian con entusiasmo la posibilidad de una expansión, o que los Rays jueguen 40 de sus 81 juegos de homeclub en esos predios canadienses.

David Requena, de Medellín, pregunta: “¿Tiene Francisco Rodríguez chance de llegar al Hall de la Fama de Cooperstown?”

Amigo Davo: Difícilmente.

Fernando Núñez, compañero periodista de Caracas, solicita: “Datos históricos del Estadio Luis Aparicio (El Grande)”.

Amigo Nando: En las oficinas de las Águilas del Zulia tienes a la persona más indicada a responderte. Es mi querido amigo Antonio Núñez Rovira.

Rubén Hernández, de El Tigre, pregunta: “¿Cree que como ya que no hay pruebas contra Roger Clemens, merece su lugar en el Salón de la Fama?”

Amigo Rubo: No.

David Baralt, de Bakersfield, California, pregunta: “¿Cuántos records dejó Luis Aparicio en Grandes Ligas, incluso hits conectados?, y cuénteme de la historia de Luis Aparicio padre”.

Amigo Vidi: Luisito jugó siempre para su equipo, no para sus números. Por ejemplo, bateó en su carrera 411 veces roletazos a primera o a segunda, para avanzar corredores, aún cuando él era out. Fue un organizador de infielders. Brooks Robinson dijo de él con los Orioles: “Nos hizo el juego mucho más fácil a todos, por eso fuimos ganadores tan pronto como él llegó. En incogibles es el número 71 en la lista de todos los Tiempos, con 2,677; sobre Nelly Fox, 2,663, quien es el 74, y también sobre el 77, nada menos que Ted Williams, 2,654, y sobre Steve Garvey, 2,599; Vladimir Guerrero, 2,590; Ernie Banks, 2,583; y Manny Ramírez, 2,574. Luis Aparicio padre y su hermano Ernesto fueron los dueños del beisbol en el Zulia hasta que Luis Rodolfo Machado fundó las Águilas.

Jhon Crespo, de Yaritagua, pregunta: “¿En cuál año hizo Willie Mays la extraordinaria atrapada de espalda al homeplate, y fue en temporada o en

postemporada?”

Amigo Jotahache: Jugaban en Nueva York, la segunda entrada del octavo inning del primer juego en la Serie Mundial de 1954. Empatados a dos y con dos en bases, Vic Wertz conectó enorme batazo, hacia el anuncio de los 460 pies del centerfieled, en el

Polo Grounds de Manhattan. Mays salió hacia atrás con el sonido del contacto, y de espalda, ya llegando a las bardas, subió el guante, atrapó, y entonces dio media vuelta para tirar rápido al infield, porque había dos en bases. Los Gigantes ganaron es tarde 5-2, y la Serie en cuatro juegos. Por cierto, fue la primera Serie Mundial con un mexicano abordo, Beto Ávila, segunda base de los Indios.

ATENCIÓN.- Puedes leer todo el archivo reciente de “Juan Vené en la Pelota”, si entras en Internet por “el deporte vuelve a unirnos”.

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.