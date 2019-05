¡Antes que esposa y madre era persona!

Que difícil resumir todo lo que tengo para compartirte sobre este tema.

Aunque hoy la mayoría de las mujeres trabajamos y somos independientes, sigue habiendo en nuestra cultura una creencia errónea sobre los quehaceres de una ama de casa. Hay muchas mujeres que por decisión personal les gusta más enfocarse en trabajar administrando y operando su hogar con absolutamente todo lo que esta industria necesita.

Este es un trabajo muy demandante e importante, pero no es valorado, es más, en nuestra cultura se subestima, sin embargo hoy quiero regalarte una reflexión basada en la experiencia de muchas de mis clientas y en la propia.

No se trata de que sí o no administras tu hogar, de eso nadie nos escapamos por ser adultas responsables de una familia. El punto es ¿A quién se le ocurrió que tanto trabajo de planeación, organización, ejecución, control y seguimiento, debía depender de una sola persona?, sobre todo en estos tiempos.

¿Cuántas veces en la semana te genera estrés los quehaceres del hogar?, ¿Cuántas veces te reconocen que los espacios de tu casa están en orden, que la comida te salió muy rica? Alguna vez te han dicho: ¡Esta es tu obligación!

Pues bien, mi intención es que reflexiones para tomar decisiones para bien tuyo y de toda tu familia. La invitación es que dentro de tus posibilidades busques apoyo en los quehaceres del hogar como por ejemplo:

1. Contratar a una asistente de limpieza al menos 2 días por semana.

2. Enseñar a tus hijos e hijas a colaborar poco a poco como por ejemplo a lavar y doblar su ropa.

3. Invitar, con buen humor e incluso poner música, a trabajar juntos en familia preparando una comida o cena cotidiana y a limpiar la cocina.

4. Decirles lo valioso que es para ti y para ellos cuando barren y trapean su cuarto y sacan la basura.

Todos estos servicios son actos de amor, por este motivo es importante que los demás aprendan a darlo, no sólo la mujer de la casa. Con firmeza y ternura hacerles saber que además de familia son un equipo de trabajo unido y que todos se merecen tener un hogar limpio y en orden. Lo justo es la colaboración mutua, ya que por amor lo hacemos y por amor se recibe el apoyo. ¡Digamos adiós al machismo y al feminismo y empecemos a trabajar en equipo en nuestras familias!