Alcalde de Culiacán necesita información

Alcalde mal informado.- Aun cuando ganaron los Tomateros el séptimo juego de la serie final en la Liga Mexicana del Pacífico, el alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, está equivocado o mal informado, porque no lo creo mal intencionado. Después del sexto juego, el miércoles, se fue en el sexto inning, porque perdía Culiacán… Y dijo: “Mañana ganan los Tomateros, ahuevo, porque eso está arreglado”.

Señor Alcalde: Nada más difícil que “arreglar” juegos en el beisbol profesional. Se necesitarían millones de dólares para la imposible compra de los peloteros. Además, propietarios como la familia Ley, ejecutivos como José A. Toledo P. y mánagers como Benji Gil y Juan José Pacho son insobornables, el honor en este deporte-espectáculo es virtud muy arraigada. El señor alcalde Estrada F. ha insultado a todo el beisbol, por lo que necesita mejores asesores. Me ofrezco gratis y lo invito a cenar, para enseñarle qué es el beisbol y su historia, y cuánto de sagrados sus resultados.

Los Arrogantes.- Los Dodgers se quedarán con Mookie Betts, antes de comenzar la próxima semana. Yo que te digo.

Hospitalizado Tony.- El dominicano Tony (Cabeza) Fernández, quien fuera brillante shortstop con los Blue Jays, ha sido hospitalizado, aquí en Weston. Sufre de neumonía. Tony, fino caballero, fue parte del róster ganador de la Serie Mundial en 1993.

¡Viejos los cerros!.- Me dijo ayer Bartolo Colón, quien cumplirá 47 años en mayo, y ha lanzado en 21 temporadas de Grandes Ligas, que si no consigue quién lo firme aquí se irá a México, donde hay tres equipos que lo quieren. No quiso decir cuáles son esos equipos.

Asterisco para Altuve.- El segunda base de los Royals, Whit Merrifield, quien por primera vez fue al Juego de Estrellas en 2019, se considera All Star también en 2018. Explica: “De no haber sido por José Altuve y sus robos de señas, yo lo hubiera vencido en las votaciones. Así que le pongo un asterisco”.

Y de mánager, ¿qué?.- Los Medias Rojas abrirán su campo de entrenamientos sin mánager, en espera de la sentencia de Major League Baseball acerca de Alex Cora and Co. Ni siquiera han entrevistado a los candidatos… ¡Amanecerá y veremos!

Cabeza de Chorlito.- No obstante haber fracasado en todas las pruebas hasta ahora, el comisionado Rob (Cabeza de Chorlito) Manfred, presentará ante la sociedad del spring training su zona de strike computarizada, para eliminar a los umpires. Por ahora, el mozo va a robarle a los peloteros la atención que brindan fanáticos y periodistas… ¡Digo yo, ¿no?!

