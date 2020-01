Abreu mejor que Vizquel según lo que indica WAR

Coral Gables, Florida (VIP-WIRE).- “En inglés hay una palabra que lo dice todo, Y esa es “you never know”… Joaquín Andújar.

Cuestión de números.- Amigos culopicosos y estadísticomaníacos: Pueden darle cabezazos a una pared, pero por favor, con cuidado para no causarse heridas. Digo, porque en WAR (wins above replacement), la estadística que mejor explica la calidad de los peloteros, Bob Abreu, ¡nada menos que Bob Abreu! es superior a Omar Vizquel, 60.0 a 45.6. Andruw Jones, 62.8; Andy Pettite, 50.2. Gary Sheffield, 60.5. Larry Walker 72.7. Y WAR quiere decir la contribución que brindó el pelotero a su equipo. Es decir, lo jugado para el club, no para el egoísmo, no para florituras inservibles a la hora del standing… ¡Digo yo, ¿no?!...

Abreu supera a Vizquel por 192 puestos.- Omar, con su 45.6, ocupa, de mayor a menor, el sitio 381 entre todos los bigleaguers de la historia. Abreu, con su 60.0, es el 189. En primer lugar aparece Babe Ruth, 178.3. Y siguen, Barry Bonds 170.0; Cy Young 160.8; Ty Cobb 158.0; Willie Mays 157.8; Hank Aaron 145.0; Honus Wagner 133.9.

Aún se llora por El Cometa.- Hace 47 años que el avión de carga donde Roberto Clemente pretendía llevar recursos a los damnificados por un terremoto en Managua, cayó al mar frente a las costas de Puerto Rico, con él abordo, y desapareció para siempre, a pesar de la intensa búsqueda. El Cometa de Carolina, como Buck Canel lo llamó en sus narraciones, había cumplido apenas 38 años y llegó a los 3 mil hits conectados a fines de la temporada de 1972, la última suya. Aquella tragedia, en la noche de Año Nuevo 1972-1973, produjo mucha tristeza entre la gente del beisbol, y aún hoy, cerca de cinco décadas después del drama, se llora por la ausencia de Roberto, el bigleaguer latinoamericano más completo.

Durante el año que acaba de terminar, murió en Puerto Rico Vera, la viuda a Roberto Clemente.

Los multimillonarios en la dulce espera.- El nuevo Yankee Gerrit (Nat King) Cole y su esposa Amy Crawford esperan a su primer hijo, es decir, a quien será heredero de un paquetón de millones de dólares. Porque papá Cole fue firmado para nueve temporadas por 324 millones, a partir de este año. En 2019, con los Astros, dejó strikeouts a 326 bateadores, eso es igual a 12.82 en cada nueve innings, terminó tercero en efectividad, con 2.50.

