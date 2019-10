AMLO con indígenas

Se puede estar de acuerdo o en desacuerdo con las ideas y formas del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero no se le puede regatear que es el político mexicano que mejor conoce la pobreza.

Desde Carlos Salinas de Gortari hasta Enrique Peña Nieto, México fue gobernado por “eminencias” egresadas de prestigiadas universidades del mundo y ninguno fue capaz de acabar con la pobreza y la desigualdad.

En esa lógica, AMLO es el político que mejor conoce al País, pues ha recorrido prácticamente todos los municipios, incluidas sus comisarías y rancherías, y actualmente está llevando a cabo giras por comunidades indígenas. Empezó por Oaxaca y ahora está en Sonora, donde el viernes visitó San Bernardo, Álamos, a los guarijíos; el sábado, Etchojoa, a los mayos; y Pótam, a los yaquis. Y este domingo estará con los comcáac en Punta Chueca.

El evento se denomina “Diálogos con los pueblos indígenas” en donde un representante de la etnia habla por la comunidad para exponerle las demandas. Los guarijíos, por ejemplo, pidieron caminos, puentes, educación bilingüe, respeto a las decisiones de las autoridades tradicionales y terminar la presa Los Pilares.

Sí, terminar la presa. De hecho, López Obrador accedió a la petición de la gobernadora Claudia Pavlovich de un presupuesto de 600 millones de pesos para culminar la obra. A nombre de los pueblos guarijíos habló Juan Rodríguez Zazueta, quien dijo que ahora sí estaban de acuerdo con la presa.

El problema es que esto último no es cierto. No toda la etnia está de acuerdo. El Presidente escuchó solo una versión de la historia.

Al momento de escribir esta columna aún no se llevaba a cabo el evento en Pótam con los yaquis. Yo espero que el Presidente haya dialogado también con quienes se oponen al gasoducto, pues en el caso de los guarijíos el grupo de indígenas que no pertenece a “los preseros” no tuvo acceso al mandatario.

José Romero Enríquez, gobernador de la colonia Macurahui, en San Bernardo, no pudo hablar con AMLO, pero le hizo llegar una carta, la cual intentaré resumir.

Los abajo firmantes aseguran pertenecer a las asambleas comunitarias guarijías de colonia Macurahui, así como de Mesa Colorada, Mochibampo y Bavícora del Ejido Guarijíos-Burapaco, quienes son los directamente afectados en sus tierras por la construcción de la presa y por lo que será la inundación del embalse.

Aseguran que las autoridades estatales y municipales han usado a los representantes de las comunidades de Guajaray y de Los Conejos para manipular la cesión de derechos para la obra y para firmar todo tipo de acuerdos ilegales a cambio de dinero que se supone que es para garantizar las compensaciones por la afectación de esta obra.

“Nuestros representantes y autoridades tradicionales han sido amenazados y extorsionados por los operadores de la empresa constructora y por las autoridades del Ayuntamiento de Álamos, desde que iniciaron los trabajos de construcción en 2013”, denuncian.

Desde entonces, narran, han interpuesto y ganado un juicio de amparo por la violación de no ser consultados y las autoridades estatales y federales no han respetado la sentencia de los jueces.

“Queremos aclarar que no estamos en contra del desarrollo, lo que queremos es conservar nuestro patrimonio territorial y cultural para que nuestros hijos y nietos tengan un lugar seguro en el mundo. No queremos dinero a cambio de las tierras afectadas, sino que nos repongan las tierras que se inunden en este mismo territorio al margen del Río Mayo.

“Queremos un trato digno para instalar una mesa de diálogo y negociación, donde se consideren acciones que nos ofrezcan soluciones duraderas y que no destruyan nuestra cultura tradicional apegada al monte y al río”, señalan.

Hasta ahí parte de la misiva y que muestra que a pesar de la buena intención de AMLO de dialogar con los pueblos indígenas aún hay comunidades no escuchadas, que si bien es cierto comparten la mayor parte de las demandas que se expusieron en la gira como la falta de medicinas y doctores, caminos en mal estado, falta de oportunidades laborales y la carencia de maestros.

Eso sin contar que a esta gira faltó representación de indígenas pimas, tohono o'odham, kikapúes, cucapás, triquis, mixtecos, mixes y hasta apaches, sí, hay una comunidad descendiente de esta etnia que está reclamando derechos en Sonora.

En fin. ¿Cómo hacerle para que estos eventos de AMLO no se queden en la nostalgia de los años setenta? Es pregunta como para La Mañanera.

*Juan Carlos Zúñiga es periodista desde 1997 con experiencia en prensa, radio y televisión. Premio Nacional de Periodismo 2002.