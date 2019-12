2019: Balance mínimo

Al cierre del 2019, lo normal sería hacer un corte de caja del lopezobradorismo luego de un año en el Palacio Nacional. Dirían los detractores que ha sido un desastre y seguro harán una lista de los desaciertos que según su parecer tienen sumido al País en el caos. Por el contrario, quienes apoyan la 4T sostendrían que México ha empezado a renacer después del saqueo neoliberal, enlistando las evidencias de que estamos mejor que hace un año.

Ese sería el balance convencional. No repetiremos aquí el formato, para centrar el balance del 2019 en un asunto diferente, que llama poderosamente la atención: La relativa capitulación de la oposición en México y Sonora. Su relativa extinción es uno de los acontecimientos más sobresalientes de la agenda pública del 2019. Diversos analistas señalan que en México, en el México actual para ser más precisos, no existe oposición o por lo menos no una creíble y que posea la suficiente fuerza moral y política para congregar a su alrededor a los detractores del lopezobradorismo, que si bien existen, son en este momento minoría, de acuerdo con los sondeos nacionales.

La precaria situación que experimenta la oposición a la 4T no es resultado de la acción de Gobierno. Para nada. Incluso, todo indica que ni se mete con ellos. La fragilidad tiene que ver con los errores en que han incurrido, entre los cuales podemos revisar los que destacan:

Cada vez que el PAN quiere alzar la voz, le salen los pasivos acumulados en sus amplias oficinas de la colonia del Valle en la CDMX. Pide esclarecimiento y justicia tras el lamentable accidente que segó la vida del líder de la bancada blanquiazul en el Senado, pero no hicieron lo mismo con los helicopterazos donde murieron altos funcionarios del Gobierno foxista y calderonista. Piden cambiar la estrategia contra la inseguridad y de repente les sale que ellos mismos alcahuetearon el crecimiento del crimen organizado; ahí está, para hechos, la detención de García Luna quien, según la fiscalía norteamericana, mantuvo relaciones inconfesables con el cártel de Sinaloa.

Los dirigentes panistas y los legisladores intentan convertirse en una oposición irreductible votando en contra de todas las iniciativas empujadas por Morena. Sin embargo, se les recuerda cómo durante mucho tiempo fueron compañeros de alcoba del PRI. Ahora su repentino celo opositor se siente fingido, artificial y poco sincero. Están moralmente derrotados, especialmente en algunas entidades de la República, como Sonora, luego del nefasto paso por la gubernatura estatal.

De los priistas, poco o nada bueno puede decirse. Están, como algunos analistas sugieren, en proceso de desaparición; no obstante, es reconocida su capacidad de resiliencia, tal como quedó demostrado tras perder la presidencia en el 2000. Pese a este precedente, a simple vista se les ve cansados, sin ganas y no pueden o no quieren asumirse como reales opositores de la 4T. Por lo menos eso evidencian las votaciones en el Congreso de la Unión donde invariablemente votan las propuestas formuladas por Morena, incluso ahora que eligieron a su nuevo dirigente, el ex gobernador de Campeche, cuyo mote es “Alito” y a quien la maledicencia le nombra Amlito. Del PRD poco hay que señalar más allá de que está convertido en un partido satélite del PAN y ocasionalmente del PRI; si por la víspera se saca el día seguramente el sol azteca terminará por desaparecer tanto a nivel nacional como regional.

En suma, la jibarización de la oposición es uno de los acontecimientos más relevantes del 2019. Lo curioso es que su delicada situación no es resultado de la hostilidad del Gobierno federal sino de sus propios errores y de una triste historia reciente que los tiene por ahora moralmente paralizados.

Triste papel



Si de tristezas se trata, la del Congreso estatal no es menor. Votaron a favor de endeudar más al Estado. Definitivamente no entienden que no entienden.