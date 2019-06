11 biografías de venezolanos

Coral Gables, Florida.

(VIP WIRE).

“Nadie ha lanzado más duro que Nolan Ryan... ni siquiera Dios”. -George Scott.

-o-o-o-o-o-

** Ojo, autores venezolanos… (SABR) Society for American Baseball Research (SABR) necesita que escriban las biografías de Hénderson Álvarez, Alberto Callaspo, Tony Castillo, Kelvim Escobar, Carlos García, Freddie García, Ramón Hernández (el nacido en 1976), Richard Hidalgo, Robert Pérez, Tomás Pérez y Juan Rivera. Los manuscritos pueden entregarse hasta el 31 de diciembre. Para mayor información, Bill Nowlin, Bill.Nowlin@rounder.com.

** El zuliano de Bachaquero, Yony Chirinos, se ha adaptado pronto a las Grandes Ligas con los Rays, quienes lo subieron el año pasado. Tiene récord combinado de 12-8, 3.27 de abridor y en relevos largos. Este derecho, de 25 años, tira muchos strikes, ha concedido 40 bases por bolas, frente a 143 strikeouts…

** Hoy viernes debe ser el debut del zurdo Dallas Keuchel con los Bravos en Atlanta. Keuchel lanzó en dos juegos por las Menores, después de laaaaarga espera por contrato, que finalmente le firmaron en Atlanta, por 13 millones de dólares, para lo que falta de la temporada…

** Peloteros especiales han sido muy pocos en los 149 años de Grandes Ligas. Pero el japonés Shohei Ohtani demuestra ser super especial. Bateó para el ciclo frente a los Rays, el jonrón fue al lado opuesto y con dos en las bases. Shohei es buen chocador, tiene poder de slugger, es lanzador consistente, muy bueno a la defensiva en el outfield y corre tan bien que es capaz se acreditarse triples.

-o-o-o-o-

“CONVENCIÓN: Reunión social que consiste en tomar, comer, trasnochar y llamar a la esposa para jurarle que hay mucho trabajo”. -Dick Secades.

-o-o-o-o-o-

** He recibido 23 emails acerca del anuncio de la esposa de Wilson Ramos, mediante pancarta improvisada, haciéndole saber a su marido que iba a ser mamá, mientras él estaba al bate en juego Cardenales-Mets, en Citi Field. 12 de esos mensajes dicen que fue un lindo instante de mucho amor, los otros 11 opinan que no era necesario y que los Mets no le pagan al valenciano (7 millones 750 mil dólares por la temporada) para leer pancartas, que pudo distraerse en ese turno, cuando, por cierto, fue strikeout. En mi opinión, fue emocionante, y quizá el caraqueño se reconstituyó al saber que habría una boca más qué alimentar en casa. Un beso para la joven madre…

** El derecho dominicano de Bonao, Deivi García (Yankees), dejó a 15 strikeouts en seis innings en Doble A, Trenton. Su cuarto juego del año con 10 o más fusilaos.

-o-o-o-o-o-

“Ese tipo está más exprimido que crema dental de pobre”. -Ron Jairo.

ATENCIÓN.- Te invito a leer el archivo reciente de “Juan Vené en la Pelota” en Internet, entrando por “el deporte vuelve a unirnos”.

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.