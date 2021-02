“Otros datos”, en México y Sonora

Andrés Manuel López Obrador sale feliz de la vida caminando por Palacio Nacional para ofrecernos un mensaje pleno de optimismo (sin cubrebocas, por cierto). Seguimos bien, tremendamente bien. El está venciendo al Covid, faltaba más, porque “no nos han rebasado las circunstancias”. Todo muy bonito, muy padre. Hasta que revisamos los números oficiales de esa supuesta lucha contra la pandemia. De nuevo estamos en el tercer lugar del mundo en lo que se refiere a letalidad. Sólo nos superan Estados Unidos y Brasil, acabamos de desbancar a la India.

Y todo eso en base a los números oficiales, porque resulta que el Inegi tiene algo muy diferente. A esa cifra de 158 mil 536 con que cerramos enero agréguenle algo así como el 46%, lo que nos daría un total de 231 mil 462 fallecidos en el mundo real. Resulta que el señor Gatell toma la información de fallecimientos sólo en los hospitales y el Inegi en las actas de defunción. Con ese ajuste estaríamos en segundo lugar. Brasil tiene alrededor de 223 mil víctimas fatales.

Negar la realidad es terrible. Si volteamos al mes de enero encontramos que hubo 32 mil 770 fallecidos (oficialmente) en todo el País. Esto significa que el promedio diario se disparó a mil 92, es decir, 46 por hora… En resumen, el primer mes del año falleció un mexicano cada 1.3 segundos. Lo bueno es que “no nos han rebasado las circunstancias”.

¿Hay cambio de estrategia?, no. Es más, no hay estrategia. El mejor funcionario del universo (Gatell) se dedica a contar muertos y platicar los avatares para conseguir vacunas, presumiendo que Putin ya nos prometió 24 millones de la Sputnik, que NO ha sido aprobada todavía por la Cofepris ni la FDA ni los europeos. Vaya luz al final del túnel.

Lo peor es que en Sonora andamos por el estilo. Claudia Pavlovich de gira (¿es algo tan necesario y urgente?, ¿así quieren que funcione el “quédate en casa”?), mientras anuncian que se van a extender horarios de ciertos negocios. La realidad es que no hay medidas fuertes, todo es cosmético.

Quizá la solución no sea cerrar negocios, pero deberían exigir medidas de seguridad e higiene. Los antibacteriales (dicen los gringos que no cumplen las reglas mínimas) ya no proliferan como antes. No hay filas con sana distancia en negocio alguno. Todo está muy relajado por más discursos y regaños que nos quieran endilgar.

Decidieron ampliar los horarios de ciertas actividades, porque “esto está bajando”. ¿En serio? Yo veo una realidad diferente. Diciembre lo cerramos con 3 mil 998 muertos en Sonora. El 31 de enero ya registrábamos un total de 5 mil 115. La matemática simple dice que hubo mil 117 fallecimientos en los primeros 31 días del 2021. En un solo mes tuvimos más del 20% del total registrado desde el inicio allá por el mes de marzo.

Son 36 muertos diarios en promedio. Sonora vivió al ritmo de un fallecido cada 40 minutos en enero. Pero la frontera sigue abierta “de allá pacá” (no “de aquí pallá”), los aeropuertos sin protocolos sanitarios, lo mismo que centrales de autobuses, la movilidad sin control y así…

¿También en Sonora vivimos el síndrome electoral? ¿Qué está haciendo, Gobernadora?, ¿se acabó la sensibilidad de aquellos meses fatales de junio, julio y agosto? Parece que tiene “otros datos” porque hoy está peor la situación.

CAB DESCANSO:

La “educación” a distancia

Platicaba esta semana con una persona que tiene cuatro hijos en edad escolar. Dos universitarios, uno en prepa y otro en secundaria. Le preguntaba cómo han funcionado las clases a distancia y solamente sonrió con un dejo de tristeza.

“A uno le ha ido bien, está en la universidad y dice que tiene un maestro es bastante bueno”. ¿Y el de secundaria? (escuela pública), quise saber. “La verdad no existen las clases a distancia. Le mandan cada semana algo por correo electrónico. Sus hermanos le escriben un trabajo, lo manda y ya”.

Otra vez un mensaje a la Gobernadora. Resulta que los niños y jóvenes sonorenses están perdiendo un año completo de su educación. Solamente han tomado medidas para “taparle el ojo al macho”. Un alto porcentaje no tiene acceso a Internet y la gran mayoría de los maestros no están preparados para dar clases en línea. ¿Se les ha ocurrido alguna solución o simplemente ese problema tampoco existe oficialmente?

Es la vida demagógica en tiempos de pandemia.