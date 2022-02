“Viven” afuera de hospitales a la espera de sus familiares

CIUDAD OBREGÓN.- Pasando frío, hambre, sed, preocupaciones, incomodidades y sin poder tener acceso a un baño, así “viven” decenas de personas, en su mayoría foráneas, por fuera de los hospitales del IMSS y el Hospital General de Ciudad Obregón (HGO) en espera de que sus familiares sean dados de alta.

Cargando con maletas, cobertores, sillas, colchonetas y algunos hasta con casas de campaña buscan un espacio que los cubra un poco del sereno de la noche para instalarse.

En algunos casos son personas solitarias, pero en otros toda la familia, hasta menores de edad, se encuentran en el lugar.

Así como pasan las noches, durante el día se pueden apreciar en el mismo sitio.

Rosa López, de Villa Juárez, acompañada de su madre y su esposo, comentó que tenían dos días por fuera del Hospital General, porque su abuela sufrió un derrame cerebral y está internada.

Explicó que no cuentan con un automóvil para trasladarse de su casa al hospital, por lo que se les hace más fácil quedarse ahí, además de por los requerimientos de medicinas e información que no tienen horario.

Nos quedamos porque estamos en espera de información o de lo que vaya a necesitar mi abuela, no tenemos un lugar a donde llegar aquí en Obregón, nos quedaremos los días que necesitemos, venimos preparados con cobijas para que no nos dé tanto el frío”, resaltó.

Jesús Guadalupe Cruz, de Navojoa, mientras esta ba acostado en un pequeño tendido en el suelo del Hospital Regional Número Uno del IMSS, mencionó que no cuenta con recursos para rentar un cuarto de hotel o un lugar donde quedarse y que no conoce a nadie en la ciudad que pueda hacerle ese favor.

Señaló que ha estado haciendo una comida al día para ahorrar lo más que pueda, y que aunque ha sido pesado lo único que desea es que su esposa e hijo sean dados de alta y poder volver a su hogar.

Olivia García, es de Ciudad Obregón, pero vive lejos del Hospital General, por lo que decidió quedarse en el lugar por lo que pudiera necesitar su esposo que fue operado en días pasados.

Si voy a mi casa a bañarme, pero es de carrerita, estos últimos días he dormido aquí, porque de repente te piden medicina y la tienes que traer en el momento y no tengo como moverme es más fácil así, traje una silla y una cobija y aquí me acomodo”, subrayó.