Historia de vida: Siempre vio a médicos como superhéroes... y se convirtió en uno

HERMOSILLO, Sonora.- Con 40 años como médico, 20 de ellos dedicado a la atención de pacientes en farmacias genéricas, Orlando Cervantes Godoy dijo sentirse feliz de poder cumplir su mayor sueño todos los días, ya que el deseo de llevar a cabo esta profesión inició cuando era un niño.

Siempre quise ser doctor, desde niño”, aseguró, “yo no creía en los superhéroes, ni en Batman, ni Robin, ni en Santaclós, yo desde que estaba chiquito veía que me pasaba algo a mí o a mis papás y venían unos hombres de bata blanca y nos sentíamos mejor, entonces dije, estos son los buenos”.

Contó que cuando le daban medicamento o lo inyectaban se preguntaba qué reacciones tendría en su cuerpo.

Fue de esa manera que al ser adulto se convirtió en médico, decisión de la que no se ha arrepentido nunca, aunque le toque vivir momentos difíciles.

A mí me gusta y lo hago gustoso, porque estoy en eso, tiene sus cosas malas como todo, luchamos contra cosas muy difíciles, y no somos dioses, tratamos de pedirle a Dios que nos ayude, siempre, pero aunque hacemos lo posible por preservar la vida, hay pacientes que no lo logran”, apuntó.