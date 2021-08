Arranca vacunación de 18 a 29 años de edad en Ciudad Obregón

CIUDAD OBREGÓN.- Con largas filas, pero en orden arrancó la jornada de vacunación de personas de 18 a 29 años de edad, que se mantendrá activa desde ayer y hasta el sábado, en el casco urbano de Cajeme.

En los tres microcentros de vacunación se pudo apreciar personas que se dieron cita desde tempranas horas preparadas con sillas, sombrillas y agua embotellada, para no sufrir los estragos de calor en su espera.

Ana Rosa López Escobar, de 19 años de edad, platicó que se encuentra muy feliz de poder vacunarse, y que pese a que tardó alrededor de 40 minutos en poder ingresar al área de vacunación, se siente alegre de ya contar con la vacuna.

“Todo estuvo muy ordenado, las enfermeras fueron muy amables, yo no sentí nada y espero no tener reacción, la verdad me da mucha alegría este momento”, resaltó.