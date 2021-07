Vacunación antiCovid en Sonora: Acuden con miedo a vacunarse en Ciudad Obregón

CIUDAD OBREGÓN, SONORA.- Miedo, ansiedad, dificultad para respirar y hasta sensación de desmayo, son sólo algunas de las situaciones por las que pasaron algunos cajemenses que le tienen miedo a las agujas e inyecciones al momento de ser vacunados.

Sin embargo y pese a lo anteriormente mencionado no dejaron de acudir a recibir su protección contra el Covid-19.

Catalina Inzunza, de 30 años de edad, platicó que desde pequeña fue muy enfermiza y por lo tanto estuvo en muchos tratamientos que incluían inyecciones, lo que le causó un tipo de trauma y que desde entonces arrastra con esta condición.

Mi reacción con las inyecciones siempre ha sido de rechazo y aunque mi cuerpo sabe que es algo momentáneo, no lo puedo evitar, cuando doctores ahora de adulta me recetan inyecciones he llegado hasta a llorar”, subrayó.