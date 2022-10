Va Capufe por cobros de derecho de vía en la Federal México 15 

CIUDAD OBREGÓN, Sonora.- Que Carreteras y Puentes Federales (Capufe) quiera cobrar pago de derecho de vía a los negocios que están instalados en la Carretera Federal México 15 desde el aeropuerto hasta la entrada sur de Ciudad Obregón desde hace muchos años es injusto, indicó Gustavo Cárdenas García.

El vicepresidente de la Cámara, manifestó que, hasta el momento, al menos cuatro empresas que están instaladas en la ubicación antes dada han sido notificadas sobre este cobro, y que aunque desconocen a cuánto asciende.

Hacemos un llamado a Capufe, no se vale, ya pagamos demasiados impuestos, si la carretera quedó dentro de la urbe, yo no se porque desde la Jalisco hasta el aeropuerto es zona federal, no creemos conveniente que a todas la empresas que están instaladas desde hace muchos años quieran venir a cobrarles”, indicó.