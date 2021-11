Trasladados por Covid-19 de Cruz Roja son de personas que no se vacunaron

CIUDAD OBREGÓN.- La mayoría de las personas con Covid-19 a las que Cruz Roja de Cajeme les brinda el servicio de traslado hacia los diversos hospitales de la localidad para su atención, no cuentan con el esquema de vacunación contra esta enfermedad, lamentó José Luis Osegueda Osegueda.

El coordinador de socorros de la Institución explicó que las personas que han atendido y que cumplen ese patrón son en el rango de edad de 35 años en adelante.

La recomendación es que nos cuidemos, que no asistamos a fiestas y algo raro que estamos observando en las personas que trasladamos contagiados son gente que no se vacunaron de todas las edad, que por una u otra razón no se vacunaron, y esas son las personas que se están contagiando, puntualizó.

Detalló que noviembre ha sido uno de los meses donde menos traslados han registrado con 17 servicios, en promedio uno por día, a diferencia de otros donde tuvieron hasta más de 170.

El flujo de personas en las calles ya es muy alto, mencionó, e incrementará más por la llegada de los festejos decembrinos, por lo que hay que redoblar esfuerzos y seguirse protegiendo.

Añadió que a esta fecha la Cruz Roja ya registró mil atenciones desde que arrancó la pandemia y que espera que el número se paralice y no aumente en diciembre y enero con los festejos.