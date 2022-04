Toman madres de familia kinder de Villa Bonita; exigen mejoren condiciones del plantel

CIUDAD OBREGÓN.- Madres de familia del kinder Lombardo Ríos Ramírez de la colonia Villa Bonita, impidieron la entrada del personal y el alumnado en exigencia que las autoridades educativas mejoren las condiciones del plantel, ya que, de momento, no cuentan con electricidad, ni agua.

Un grupo de cerca de 15 madres de familia se plantó en la entrada de la escuela con pancartas con las leyendas “Exigimos condiciones óptimas para los niños”, “Merecen educación de calidad”, entre otros para exponer las inconformidades que tienen.

Una de las mamás, comentó que el plantel requiere que se le de mantenimiento y rehabilitación al cableado eléctrico y tuberías de agua para que los niños puedan tomar sus clases como se debe.

No cuentan con electricidad, no hay ventilador, no hay aire acondicionado, tienen que pasar calor en las aulas, no pueden realizar sus actividades como se debe, no se pueden divertir, ni nada”, resaltó.