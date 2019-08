"Te prometo que te voy a encontrar": Mamá buscadora

CIUDAD OBREGÓN, Sonora.- El próximo mes se cumplirá un año de la desaparición de Fernanda Lira, a esta fecha su madre no deja de buscarla.

Nora Alejandra Lira Muñoz, miembro de las Rastreadoras de Ciudad Obregón, platicó que el próximo mes se cumplirá un año de que no sabe nada de su hija Fernanda, pero que no pierde la esperanza de pronto tener alguna razón de ella.

Le hizo una promesa al recuerdo de su joven hija, que sin importar nada, si el calor quemaba o el frío arreciaba la iba a encontrar.

Es una situación muy difícil donde tienen que sacar fuerzas de donde sea para seguir adelante, dijo, aunque el dolor sea profundo y sientan que no pueden más.

“Desde el día que no se nada de mi hija, mi vida cambió completamente, no hay minuto, hora que no esté pensando en donde pudiera estar y si se encuentra bien”, abundó.