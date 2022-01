Se unen periodistas de Cajeme a manifestación en exigencia de justicia por asesinato de colegas tijuanenses

CIUDAD OBREGÓN, Sonora.- Alrededor de 20 periodistas de Cajeme se manifestaron por fuera de la Fiscalía General de la República (FGR), de forma simultánea con otros estados, en exigencia de justicia por los recientes asesinatos de Lourdes Maldonado y Margarito Martínez en Tijuana.

En grupo leyeron un escrito donde externaron las necesidades más primordiales del gremio, entre las que destaca la falta de seguridad para ejercer esta labor.

"Demandamos el inmediato esclarecimiento de los asesinatos de los compañeros, no queremos más periodistas asesinados, no más periodistas desaparecidos, no más periodistas callados", resaltaron.

Plasman exigencias a las autoridades

Sergio Anaya, presidente de la Asociación de periodistas del Valle del Yaqui, hizo entrega a las autoridades de un documento donde se plasmaron todas las exigencias de los periodistas, respaldada por la firma de todos los asistentes a la manifestación.

El periodista con más de 30 años de experiencia comentó que es lamentable que la seguridad no esté garantizada para el gremio y que cada vez más periodistas sean privados de la vida sin que las autoridades hagan algo al respecto.

"Tenemos que permanecer siempre unidos, siempre solidarios, no descuidarnos los unos a los otros, pero también ser prudentes y no meternos en problemas que no nos toca resolver a nosotros, dejar en ese sentido, que las autoridades, bien o mal hagan su trabajo", agregó.