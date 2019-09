Se quejan por tala de árbol en Policlínica del Isssteson

Vecinos de las colonias Infonavit Yukuhimari y Real del Arco, aledañas a la Policlínica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (Isssteson) manifestaron su molestia por la tala de un frondoso árbol a las afueras de la institución.



Carolina Soto Valdez, de Real del Arco, señaló que es una lástima que un árbol con tantos años de vida y que proporciona tanta sombra fuera partido a la mitad dejándolo "masacrado".



Ese árbol les servía a las personas para resguardarse del Sol, ahora ya no va a haber esa opción, indicó.



"Da tristeza porque no hacen ningún daño, no hay motivo razonable para talar de esa manera los árboles, dejar nomás los tronquitos", señaló.



Deben intervenir las autoridades correspondientes para que no la vuelvan una práctica común, dijo Luis Cárdenas Soto, vecino de la colonia Infonavit Yukuhimari.



"No se puede ser tan inconsciente con el medio ambiente. Y sobre todo en estos tiempos de calor cortar los árboles es triste y poco o nada recomendable", expresó.



Autoridades de la institución de salud explicaron que tomaron la decisión de cortar el árbol porque por su antigüedad, su tronco estaba reseco y representaba un riesgo para las personas que pasan por el lugar.