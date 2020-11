Se incendia cause del Río Mayo 

CIUDAD OBREGÓN- Una extensión de 200 metros cuadrados del cause del Río Mayo entre Valle Buey y Pueblo Viejo fue incendiada, aparentemente de manera intencional, la noche de ayer lunes, lamentó Jesús Edmundo Reyes.

El comandante del Cuerpo de Bomberos de Navojoa, explicó que fue alrededor de las 22:00 horas que recibieron el reporte de que un incendio estaba consumiendo vegetación, matorrales y unos álamos secos.

“No cayó un rayo, no había una fogata, no tenemos puntos de inicio, no había nada, por eso estamos manejando que pudo haber sido provocado”, detalló.

En sofocar el fuego, manifestó, invirtieron dos horas, desde las 22:00 hasta las 00:00 horas y participaron 10 elementos, dos carros extintores y una pipa.

“Son lugares de muy difícil acceso, no entran los camiones, no bajan, es exactamente en el cause del río, y eso es lo que causa más batalla para atender estos reportes”, puntualizó.

Resaltó que en las últimas dos semanas han atendido seis incendios en esa misma área, todos con indicios de ser provocados de manera intencional.