Se disputan la toma de caseta de Esperanza

CIUDAD OBREGÓN, Sonora.- Los grupos activistas Por el Libre Tránsito por Sonora y Mujeres Activas de Cajeme se mantienen en la disputa por ver quién se queda con la caseta número 150 de Esperanza y los dos están realizando boteos en el lugar.



Everardo Salcido, miembro de la agrupación por el Libre Tránsito por Sonora, platicó que el otro grupo sólo acude y toma la caseta de vez en cuando y que con ello quieren desplazarlos del lugar al que ellos llegaron desde octubre y donde han permanecido firmes.



"Solamente nos moveremos de aquí cuando el decreto de la eliminación de casetas entre en vigor, ya se aprobó en abril, sólo falta esperar que se comience a implementar y hasta entonces nosotros continuaremos dando el libre paso por las casetas de Esperanza, Fundición, Estación Don y Guaymas".



"Lo que menos queremos son problemas, pero vienen otros grupos a querernos correr y rompe el motivo por el que luchamos, no se trata de quién puede más o quiénes son más, sino de cumplir un objetivo que es dar el libre tránsito", resaltó.





Alba Luz Borbón, dirigente de las Mujeres Activas de Sonora, comentó que llegaron al lugar porque no aprueban los acuerdos a los que llegaron las autoridades con los otros grupos, porque lo que se pelea es que se logre el libre tránsito en todo México y no sólo en Sonora.



Así seguirán unos en cada carril, ya que no quieren pelear, aunque a veces se calientan los ánimos y caen en discusiones, nada que hasta el momento no se haya solucionado con diálogo, dijo, y esperan que las autoridades los escuchen y lograr el libre tránsito por todo el País.



"Llegamos hace un par de días y no por conveniencia como dicen los otros grupos, sino porque estudiamos a profundidad los acuerdos que hicieron y no son benéficos y no cumplen con el fin de esta lucha y por eso regresamos a las casetas", subrayó.