Sale adelante Mario en compañía de su perrita tras perderlo todo en un incendio 

CIUDAD OBREGÓN.- Luego de haberlo perdido todo en un incendio y de quedar solo en compañía de su perrita “Pochi”, Don Mario Moreno, poco a poco sale adelante con ayuda de la ciudadanía; sin embargo, aún le falta atender unas quemaduras que tuvo en la mano y pierna izquierda por lo que sigue necesitando apoyo.

Gracias a la activista Ani Lozano, quien dio seguimiento al caso para gestionar ayuda de la ciudadanía, ahora Don Mario cuenta con un pequeño cuarto, el cual se le ha adecuado para que pueda dormir cómodamente y realizar sus actividades y también se le han brindado ropa y calzado.

A pesar de toda la ayuda que ha recibido, aún le falta atender las heridas que le quedaron tras el siniestro, ya que pese a habérsele dado curaciones, requiere otro tipo de cuidados.

Cayó la brasa de un cohete, una palomita que andaban tronando, en el techo de mi casa, no me di cuenta hasta que ya estaba avanzado el incendio, quise recuperar lo más que fuera posible, por eso me quemé, pero el fuego se llevó todo”, lamentó el señor de 65 años de edad.