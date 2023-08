Revelan audios de Hilario, detenido por feminicidio de Alma Lourdes, donde acosaba a otra joven

CIUDAD OBREGÓN,Sonora.- En un conjunto de audios hechos por Hilario B., presunto feminicida de Alma Lourdes se puede escuchar como el septuagenario también acosaba a otra cajemense al grado que se le prohibió la entrada a su lugar de trabajo ante la insistencia.

Revelan audios en donde Hilario acosa a otras jóvenes

En las grabaciones que se distribuyeron en redes sociales, el hombre se comporta de manera insistente pidiendo alguna respuesta de la mujer, ya sea por mensaje o en llamada, e inclusive llega a ofrecerle “tener algo” si fuera posible.

Te habla Hilario, te marqué ayer y no me contestaste, yo quería que nos viéramos hoy, si es que se puede que tú puedas salir, me gustaría que fuera en la tarde, lo más temprano que fuera, tú eres la que sabe, me gustaría a mí verte mija, soy tu fan desde que te conocí, y así es la vida, cuando a uno le gusta algo le pone interés”, dijo.

Revelan audio de Alma Lourdes advirtiendo temor de quien le quitó la vida

También, se oye como en repetidas ocasiones invita a la joven a diversas actividades como salir de fiesta, ir a comer o andar a caballo, y pese a no recibir respuesta alguna, no deja de mandar mensajes.

Disculpa la insistencia, te mando mensaje de voz porque quiero saber si vas a ir para ver que te gusta tomar, yo tomo el buchanas 18, si ese te gusta yo llevo, pero dime que te gusta para llevarte, por eso te marque, pero no me contestaste, no tendrás tiempo, Te estoy marcando y no contestas, el día que te dije de los caballos no fuiste, yo te quería invitar a comer, contéstame el mensaje de voz de perdida para oír tu voz, si quisiera que nos pusiéramos de acuerdo para invitarte a donde tú quieras”, comentó.

Hilario fue vetado del trabajo de una joven porque la acosaba

Además, cuenta que aun cuando ha ido a buscar a la mujer a su sitio de trabajo, no le es posible, porque los guardias de seguridad le prohibieron la entrada y que se los puede ganar, pero que prefiere que la joven le conteste el teléfono.

Nunca me has contestado el teléfono que me diste, no sería el tuyo, porque no me contestas, te estoy mandando mensajes, estoy en un rancho, tengo una semana y no sé si podría platicar contigo, verte o no sé, yo le echo la culpa al teléfono que no hemos podido coincidir, pero no estoy seguro, ahí estamos pendientes tú sabes que cuando a uno le gusta algo le gusta le pone interés”, expresó.

Por último le dice que no debe tenerle miedo, ya que él es un hombre de bien y serio y que el interés y deseos que tiene hacia su persona son buenos, porque es su fan desde que la conoció.