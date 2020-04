Regala su cosecha de nopal a quienes requieren apoyo

Desde el pasado lunes, Alonso Lara Mares, del Campo 29, Ejido Mora Villalobos, comenzó a regalar su cosecha de nopal, recordando sus tiempos de necesidad.

El originario del Valle del Yaqui recordó que en su pueblo hay pobreza y necesidad, y ante esta contingencia por el Covid-19 que ha dejado a muchos sin empleo, vio la necesidad de ayudar.

Tenemos una semana donando, tengo 3 hectáreas de nopal, alrededor de 60 mil pencas. Todos ahorita tenemos que concientizarnos de dejar ese yo, decidí donar porque yo soy de un ejido demasiado pobre, sé lo que es sentir hambre, veo la situación”, comentó.

Esta acción le ha permitido regresar un poco de la ayuda que un día se le brindó a él, explicó, cuando era pequeño.

“Hay mucha gente que no tiene empleo, les dije que se vinieran por una jaba para vender, dos, la tercera, no se las voy a cobrar, no soy de ningún partido político, y aunque alguien dijo, no estoy tirando mi nopalera”, añadió.

Su producto no recibe apoyo alguno por parte del gobierno, señaló, y aunque vive al 100% de él, es una obra que debía realizar como búsqueda de parar las armas y comenzar una revolución con el bien.

Agregó que mientras siga la contingencia, y las pencas sigan dando, seguirán siendo llevadas a las manos necesitadas, para alimentación o comercialización.